Des milliers de futurs profs en grève à l’UQAM

« On n’a pas envie d’arriver sur le marché du travail et d’être déjà à bout », lâche Sabrina Beaudoin, une aspirante prof. En grève depuis près d’un mois, des milliers d’étudiants en enseignement à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) revendiquent de meilleures conditions de stage, dont un salaire, et plus de protection contre le harcèlement.