Les moisissures et l’amiante soulèvent des craintes à Sophie-Barat

L’école secondaire Sophie-Barat à Montréal est à ce point en mauvais état qu’une récente visite de la CNESST a montré que des correctifs urgents devaient être apportés pour régler des problèmes de possible exposition à l’amiante et aux moisissures. Le ministre de l’Éducation assure néanmoins que la santé des élèves et du personnel est « une priorité ».