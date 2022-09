L’école secondaire Sophie-Barat à Montréal est à ce point en mauvais état qu’une récente visite de la CNESST a montré que des correctifs urgents devaient être apportés pour régler des problèmes de moisissure et de possible exposition à l’amiante.

Marie-Eve Morasse La Presse

Située dans le quartier Ahuntsic, à Montréal, cette école est le plus vieux bâtiment que possède le centre de services scolaire de Montréal. Elle est considérée en « très mauvais état » par Québec, et son déficit de maintien d’actif s’élève à près de 50 millions de dollars.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) y a effectué une inspection la semaine dernière et a constaté des manquements à plusieurs endroits.

Dans la salle de musculation ainsi que dans deux corridors, les inspecteurs ont relevé que des tuiles acoustiques sont trouées ou absentes. « […] Ces ouvertures dans le plafond suspendu pourraient représenter un risque que de la poussière d’amiante puisse tomber au sol », lit-on dans le rapport de la CNESST.

On apprend également qu’un dégât d’eau est survenu à l’école lors des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la métropole, le 13 septembre dernier.

PHOTO TIRÉE D'UN RAPPORT DE LA CNESST Un plafond de l'école Sophie-Barat où les tuiles n'ont pas été remplacées.

« […] Les planchers en tuiles de vinyle du local de musculation et du local des concierges ne seraient pas encore complètement asséchés du dégât d’eau », note-t-on dans le rapport.

On fait aussi état d’une tuile acoustique « montrant un cerne d’au moins 50 cm de diamètre, bombée et percée par le poids de l’eau » dans un corridor du troisième étage.

« Selon un enseignant rencontré sur les lieux, la tuile est dans cet état depuis plus d’un an. Ainsi, contrairement à la procédure décrite par l’employeur, les tuiles acoustiques montrant des traces d’écoulement d’eau ne sont pas systématiquement remplacées », observe la CNESST.

Le cas de Sophie-Barat est « une illustration de la défaillance du CSSDM », dit la présidente de l’Alliance des professeures et des professeurs de Montréal.

« Le rapport de la CNESST est sans équivoque : on n’est pas dans la recommandation, on est dans l’urgence d’agir. On est là pour les profs de Sophie-Barat et pour tous ceux de Montréal », estime Catherine Beauvais-St-Pierre.

Publié le 20 septembre, le rapport donnait deux jours au centre de services scolaire de Montréal pour apporter les correctifs demandés.

L’école secondaire Sophie-Barat accueille environ 1700 élèves. En 2020, près du tiers d’entre eux ont été délocalisés d’urgence dans une école du quartier Saint-Michel parce qu’une partie du bâtiment menaçait de s’effondrer.