Nunavik

À l’école d’été nordique

Une quinzaine d’étudiants québécois et français ont participé, en juillet, à une école doctorale dans la communauté crie et inuite de Whapmagoostui/Kuujjuarapik. Le photographe Renaud Philippe a assisté à cette session de cours unique où, loin des salles de classe, on s’était donné pour mission de bâtir des ponts entre les savoirs ancestraux et les connaissances scientifiques.