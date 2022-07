Alloprof signale qu’il est difficile de garder les élèves motivés à la suite d’un échec, surtout quand ils doivent consacrer une partie de leur été à de l’étude et à des cours supplémentaires.

(Montréal) Le service d’aide aux devoirs scolaires Alloprof annonce qu’il déploiera à compter de lundi prochain, jusqu’au 31 juillet, une offensive pour aider les écoliers du Québec qui ont subi des échecs en cours d’année scolaire à réussir leurs examens de reprise.

La Presse Canadienne

Alloprof signale qu’il est difficile de garder les élèves motivés à la suite d’un échec, surtout quand ils doivent consacrer une partie de leur été à de l’étude et à des cours supplémentaires. L’équipe d’Alloprof se déplacera dans certaines écoles offrant des cours d’été dans les prochains jours pour encourager les jeunes et pour leur présenter les meilleurs outils pour réussir, selon leurs besoins.

En plus des tournées dans les classes, du soutien personnalisé avec des enseignants sera offert, de même que de l’aide sept jours sur sept et un accès à une multitude d’outils de pratique et de révision en ligne.

Annie Harvey, chroniqueuse chez Alloprof, signale que les épreuves ministérielles ont tenu compte des possibles retards engendrés par la pandémie de COVID-19 et se concentrent sur les apprentissages prioritaires, en plus de ne compter que pour 10 % ou 20 % de la note finale de l’élève.

Il semble que les mathématiques et les sciences posent le plus de difficultés aux élèves durant les cours d’été.

L’équipe d’enseignants d’Alloprof répondra à leurs questions par clavardage, texto ou téléphone du lundi au jeudi de 17 h à 20 h et les dimanches de 13 h à 17 h.

Alloprof affirme avoir aidé plus de 550 000 élèves cette année.