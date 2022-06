La rectrice Magda Fusaro ne sollicitera pas de second mandat

La rectrice de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Magda Fusaro, ne sollicitera pas de second mandat.

Léa Carrier La Presse

Le 16 juin dernier, Mme Fusaro a informé le comité d’administration de l’UQAM qu’elle ne se représenterait pas à titre de rectrice pour un second mandat d’une durée de cinq ans. Elle occupait ce poste - la plus haute fonction de l’université - depuis 2018.

Mme Fusaro restera en poste jusqu’à la fin de son mandat.

« J’honorerai l’ensemble de mes engagements ainsi que tous les projets en cours. Il faut poursuivre plusieurs grands chantiers, non seulement à l’interne, mais également sur la scène montréalaise, au Québec et à l’international », a-t-elle déclaré mercredi dans un communiqué.

Un comité de sélection formé de cinq membres a été constitué pour lui trouver un successeur ou une successeure. C’est le président du conseil d’administration de l’UQAM, Simon Prévost, qui le présidera.