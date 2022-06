(Montréal et Québec) Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, promet que les parents dont les enfants fréquentent un centre de la petite enfance (CPE) qui sera évincé par le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) n’auront « aucun bris de service ». La Ville de Montréal et Québec solidaire interpellent le gouvernement pour qu’il protège mieux les CPE d’éventuelles évictions et relocalisations.

Erika Bisaillon La Presse

Hugo Pilon-Larose La Presse

La Presse et Radio-Canada révélaient mercredi que certains CPE seront évincés d’ici la fin du mois de juin 2023 par le centre de services scolaire de Montréal (CSSDM). Les directeurs généraux de deux CPE avaient notamment refusé, au cours des dernières années, de fortes augmentations de loyer.

Le ministre de la Famille affirme que certains locaux sont en effet vétustes et qu’ils nécessitent des rénovations importantes. Selon lui, un déménagement temporaire ou permanent s’avère nécessaire.

« On va essayer, dans la mesure du possible, que ça se fasse à proximité. […] Vous voyez que l’immobilier à Montréal, c’est difficile. Donc il n’y a pas de solutions miracles », a dit M. Lacombe.

« Je veux être très clair : il n’y aura aucun bris de service. On va s’assurer que tout le monde se parle pour en arriver à une solution », a-t-il ajouté.

La porte-parole de Québec solidaire en matière de Famille, Christine Labrie, a également déposé mercredi au Salon une motion qui demande au gouvernement « de soutenir les CPE dans leurs démarches afin d’éviter l’éviction ou, si nécessaire, de financer leur relocalisation à proximité dans les meilleurs délais ». Cette motion a été adoptée à l’unanimité.

Le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, assure pour sa part tout faire en son pouvoir pour assurer l’abordabilité de la métropole et « espère que le gouvernement du Québec, dont c’est la responsabilité, a trouvé une solution ».

C’est malheureux que les familles montréalaises soient prises en otage en raison d’un manque de cohésion entre le ministère de la Famille et de l’Éducation. C’est le bien-être et l’avenir des enfants et éducateurs montréalais qui en dépendent. Cabinet de Valérie Plante

Des CPE évincés

Les CPE Idée Fixe et Alexis le Trotteur, situés à Montréal, ont tous deux refusé, au cours des dernières années, des augmentations de loyer considérables imposées par le CSSDM – plus de 280 % dans le cas d’Idée Fixe. Ils se voient aujourd’hui contraints d’acquitter des arrérages de loyer de plusieurs milliers de dollars et de se relocaliser d’ici juin 2023.

Si ces deux CPE ne trouvent pas d’emplacement pour se relocaliser, ce sont 160 places qui seront retirées du réseau, au moment où les listes d’attente pour en avoir s’allongent.