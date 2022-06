Divers projets, dont des camps de jour, vont être offerts pour contrer « la glissade de l’été » – soit la perte, pendant les vacances, des acquis faits par les enfants pendant l’année scolaire. Craignez-vous que les élèves régressent dans leurs apprentissages pendant l’été ? Voici quelques réponses envoyées par des lecteurs de La Presse.

LA PRESSE

« Est-ce encore un sujet qui va enflammer les parents et créer une autre vague de pression sur nos enfants ? Ne sont-ils pas assez anxieux depuis deux ans ? De ce que je me souvienne, on a tous repris l’école et réussi à reprendre le fil. Laissons-leur l’été pour les activités créatives et innovantes (dont l’offre peut être grandement améliorée), avec le sport. La réussite ne tient pas qu’aux apprentissages de base. Il faut apprendre à fonctionner dans un monde en changements rapides et non créer des singes savants. »

Michelle Laberge

« Peut-être que certains élèves perdront des acquis scolaires, mais plusieurs auront des activités culturelles enrichissantes aussi. Prenons le cas où les enfants voyagent, visitent des lieux culturels, vont à des ateliers artistiques, etc. Tout ça coûte un peu de sous, c’est certain.

Chez d’autres enfants qui n’auront rien à faire que de traîner les rues, qui ne sortiront pas de la ville, parfois ils se mettront dans un pétrin qui aura des conséquences durant leur vie. C’est certain que ça sera une perte des acquis.

Permettez-moi de parler ici des grands-parents. J’en vois qui mettent beaucoup d’efforts dans l’éducation de leurs petits-enfants. Ils les amènent en vacances, en voyage, au spectacle, etc. C’est tellement bénéfique pour eux. Comme société, on devrait encourager davantage ces intérêts pour la plus jeune génération.

Pour revenir à votre question, parfois oui c’est une perte d’acquis, mais parfois non. Ce sont des expériences différentes qui développent l’enfant. »

Laurie Paquette

« Pas du tout, la scolarisation est essentielle et l’appel à l’imaginaire l’est tout autant. La liberté estivale ouvre toutes les portes, il faut permettre aux enfants de les découvrir. »

Christian Castonguay

« Non, aucune crainte. L’été, les enfants apprennent la vie et le savoir-être. Comment poussent les légumes, les habitudes de vies des gens d’autres régions. Ils s’intéressent à de nouvelles choses et découvrent d’autres intérêts beaucoup plus concrets, utiles et contemporains que ce qu’ils voient à l’école. Et surtout, ils regardent moins de télévision. C’est désolant le nombre de fois où ils sont exposés à un film, une émission ou un jeu à l’ordinateur à l’école, pour décharger les profs débordés par d’autres tâches… »

Annie C.