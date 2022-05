CPE de Montréal et Laval

Les syndiquées voteront « le plus rapidement possible » sur l’entente de principe

(Montréal) Les travailleuses d’une soixantaine de CPE de Montréal et de Laval se prononceront « le plus rapidement possible » sur l’entente de principe qui est intervenue la nuit dernière quant au renouvellement de la convention collective.