Nouvelles écoles secondaires

Comme une bouffée d’air frais

À côté de polyvalentes bétonnées et désuètes, souvent si peuplées qu’elles pourraient contenir plusieurs villages du Québec, 13 écoles secondaires toutes neuves s’ajouteront dans le paysage d’ici 2024. Eh oui, avec des fenêtres et une volonté claire de s’éloigner du look bunker.