(Québec ) Même s’il a largement raté sa cible de création de places dans les centres de la petite enfance (CPE) et dans les garderies privées subventionnées en 2021-2022, Mathieu Lacombe se fixe une nouvelle cible « ambitieuse » pour cette année : ajouter 10 000 nouvelles places au réseau et « rattraper le retard qu’on a pris ».

Hugo Pilon-Larose La Presse

Le ministre de la Famille réagissait mardi aux révélations de La Presse, qui dévoilait en matinée que le gouvernement a créé 3201 places subventionnées et dans les CPE entre le 1er avril 2021 et le 31 mars dernier, alors qu’il s’était fixé l’objectif d’en créer entre 5000 et 7000. Au cours de cette même période, le réseau a également perdu 14 places en garderies privées non subventionnées et 1253 places dans les services de garde en milieu familial. Au net, 1934 places se sont donc ajoutées dans les services de garde.

En mêlée de presse au parlement, M. Lacombe a reconnu que sa cible n’était pas atteinte, mais il a attribué cet échec à des facteurs précis, comme les vagues pandémiques récentes et la fatigue ressentie dans le réseau.

Malgré tout, le ministre de la Famille a affirmé qu’il se fixait l’objectif « ambitieux » de créer 10 000 nouvelles places dans le réseau des garderies en 2022-2023. Il promet aussi d’effectuer cet été un rattrapage des places qui n’ont pas été développées en 2021-2022, mais qui devaient l’être. Rappelons que Québec a promis de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance en ajoutant plus de 37 000 nouvelles places d’ici 2025 pour assurer un droit d’accès à chaque enfant.

D’ici là, aux parents qui réclament une aide financière d’urgence parce qu’ils n’arrivent pas à trouver une place pour leur enfant en garderie, Mathieu Lacombe a une fois de plus fermé la porte, mardi. Il a affirmé qu’il préfère investir les fonds publics à la création de places le plus rapidement possible, car qu’un tel programme serait inapplicable.

Et puis, a-t-il ajouté, « ça s’arrête où », ce genre de programme ? « Est-ce qu’on va dédommager financièrement les gens qui n’ont pas de médecin de famille ? Est-ce qu’on va dédommager financièrement les gens qui attendent les services d’un psychologue ? Où est-ce qu’on trace la ligne ? Moi, je pense que ça serait une pente glissante », a-t-il tranché.

La liste d’attente pour obtenir une place en garderie est passée de 51 073 enfants au 31 décembre 2020 à 51 761 le 31 décembre dernier.