Le centre de services scolaire Marie-Victorin dit analyser un extrait audio diffusé sur les réseaux sociaux qui sème la controverse à l’école secondaire Jacques-Rousseau, à Longueuil. On y entend une personne présentée comme une employée utiliser le mot en « N » à plusieurs reprises malgré les protestations.

Mayssa Ferah La Presse

Mardi soir, un extrait audio d’abord publié sur Snapchat a fait le tour des réseaux sociaux. On y entend une femme dire que « tous les n***** sont des Africains. Ça se dit. Ça se dit […] correctement. »

Les propos jugés racistes auraient été tenus devant des élèves de deuxième secondaire.

Mercredi matin devant l’établissement scolaire, plusieurs en jasaient sous la pluie. Une poignée d’écoliers se sont même mobilisés, pancartes à la main, pour dénoncer les propos.

« C’est loin d’être la première fois que j’entends ça à Jacques-Rousseau. Il y a souvent des propos racistes, intimidants. Les profs n’en parlent pas malgré les pétitions qui circulent depuis des mois », raconte une adolescente qui se dirigeait vers l’école après sa pause du midi.

« On pose des questions, on les a confrontés là-dessus, mais il n’y a pas moyen d’avoir une discussion », poursuit son amie.

Mike André, père d’une fille en secondaire 5, espère que la direction offrira plus d’explications aux parents sur le contenu de l’extrait audio. On ne peut tenir de tels propos devant des étudiants même si certains mots peuvent être prononcés dans un but purement pédagogique, pense-t-il. « Je suis noir et donc ma fille était offusquée quand ça s’est produit. J’attends par contre d’en savoir plus sur le contexte avant de me plaindre à l’école. »

Analyse en cours

Ni l’établissement scolaire ni la direction n’ont donné suite aux demandes d’entrevue de La Presse jeudi matin.

Une analyse des faits est en cours afin de mieux comprendre la situation et identifier les mesures à adopter, a affirmé le centre de services scolaire Marie-Victorin dans un courriel envoyé en avant-midi. « [On] ne tolère aucune forme de racisme ou de discrimination. L’ouverture, le respect et l’intégrité sont au centre de nos valeurs, et nous avons à cœur d’offrir à nos élèves un environnement inclusif, respectueux de la diversité. »

« Pour l’instant, nous pouvons confirmer qu’il ne s’agit pas de propos récents et que nous sommes à évaluer l’authenticité de l’extrait. Nous ne pouvons par ailleurs confirmer davantage d’informations compte tenu de nos obligations en matière de confidentialité », explique-t-on.