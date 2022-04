Sophie D’Amours a été reconduite pour un second mandat de cinq ans à la plus haute fonction de l’université.

La rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours, a été reconduite pour un second mandat de cinq ans.

Léa Carrier La Presse

La rectrice Sophie D’Amours a obtenu haut la main la majorité nécessaire pour être réélue, raflant 73 % des votes au premier tour du scrutin. Les 146 personnes qui forment le collège électoral ont été appelées mercredi matin pour un huis clos.

Mme D’Amours a été reconduite pour un second mandat de cinq ans à la plus haute fonction de l’université. L’ex-professeure de génie mécanique défait aussi pour la deuxième fois Éric Bauce, vice-recteur exécutif de 2007 à 2017, qui a récolté 27 % des votes.

Les deux candidats s’étaient affrontés lors de la course au rectorat de 2017, qui s’était conclue par la victoire de Mme D’Amours, première femme à occuper la prestigieuse fonction à l’Université Laval.

« Je suis émue, je suis ravie. Je suis humble, aussi, devant cette confiance qui est renouvelée pour un second mandat. Enthousiaste pour la réponse qui a été positive [à mon mandat précédent] », a réagi la gagnante à La Presse.

Le coup d’envoi de la course au rectorat avait été donné le 2 mars.

La rectrice sortante misait sur son bilan des cinq dernières années, marquées par la pandémie, et quatre chantiers d’avenir : une université plus inclusive, plus proche de la communauté, repensée à l’ère du numérique et innovante dans l’offre de ses services.

Son adversaire Éric Bauce, qui tentait de nouveau sa chance, dénonçait plutôt la gestion pyramidale et opaque de l’Université.