(Québec) Le gouvernement Legault a déposé mercredi un projet de loi pour « protéger la liberté académique universitaire » qui impose par la voie législative une définition à ce concept et qui oblige les universités à se doter d’une politique dont les paramètres sont imposés par Québec.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Le projet de loi 32 déposé au Salon bleu par la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, est la réponse gouvernementale au rapport de la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire, qui a remis son rapport l’automne dernier. Mme McCann tiendra un point de presse au parlement en fin d’avant-midi.

Dans les notes explicatives du projet de loi, Québec définit le concept de « liberté académique universitaire » comme étant « le droit de toute personne d’exercer librement et sans contrainte doctrinale, idéologique ou morale une activité par laquelle elle contribue, dans son domaine d’activité, à l’accomplissement de la mission d’un tel établissement d’enseignement ».

De plus, le projet de loi « oblige » les universités à « adopter une politique portant exclusivement sur la liberté académique universitaire » et « précise les principaux éléments que doit prévoir cette politique ». Québec impose donc aux universités qu’elles constituent un « conseil ayant pour principales fonctions de surveiller la mise en œuvre de la politique », dont la mission est « d’examiner les plaintes portant sur une atteinte au droit à la liberté académique universitaire et, le cas échéant, de formuler des recommandations concernant ces plaintes ou sur toute autre question relative à la liberté académique universitaire ».

« Le projet de loi prévoit aussi que ces établissements d’enseignement doivent nommer un responsable de la liberté académique universitaire chargé notamment de la mise en œuvre de la politique », est-il également précisé.

Si le projet de loi 32 est adopté, la ministre de l’Enseignement supérieur aura également le pouvoir « d’ordonner » à une université « de prévoir dans sa politique tout élément qu’[elle] indique ainsi que celui de faire apporter des correctifs à la politique d’un établissement qui ne serait pas conforme ».