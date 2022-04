Après avoir connu une baisse en février et au début du mois de mars, les absences liées à la COVID-19 ont recommencé à monter au retour de la relâche scolaire.

Les absences liées à la COVID-19 ont recommencé à grimper dans les écoles. Mardi, il y avait un peu plus de 24 000 élèves absents pour cette raison, une hausse de 75 % par rapport à la semaine précédente.

Marie-Eve Morasse La Presse

Selon le plus récent bilan diffusé vendredi par le ministère de l’Éducation, c’est donc 1,8 % des élèves de la province qui n’étaient pas à l’école mardi en raison de la COVID-19.

Un peu plus de 1600 enseignants étaient absents pour cette même raison, mais plus du tiers poursuivait l’enseignement de la maison. Deux écoles étaient fermées et les élèves de 43 classes devaient faire l’école à distance.

Après avoir connu une baisse en février et au début du mois de mars, les absences liées à la COVID-19 ont recommencé à monter au retour de la relâche scolaire. Le nombre d’élèves absents n’est sans commune mesure avec ce qu’il était au début février, alors que les écoles recensaient 65 000 élèves absents à cause de la COVID-19.

Il y a néanmoins encore plus d’élèves absents de leur classe pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la pandémie : 6 % des élèves, soit 84 000 d’entre eux, n’étaient pas à l’école mardi.

Les plus récentes données du ministère ont été recueillies auprès de 89 % des écoles du réseau public et de 81 % des écoles du réseau privé.

Avec Pierre-André Normandin