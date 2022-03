Le nouvel édifice de HEC Montréal, situé en plein centre-ville, accueillera ses premiers étudiants l’automne prochain. Le projet, riche en défis architecturaux, aboutira après 10 ans de travail. Quelles sont ses promesses ? La Presse a visité son chantier.

De retour au centre-ville

Situé rue De La Gauchetière Ouest, entre la côte du Beaver Hall et la rue Sainte-Alexandre, le nouvel édifice marque le retour de HEC Montréal au centre-ville. L’école de gestion, dont le premier bâtiment a été inauguré avenue Viger en 1910, n’y avait plus pignon sur rue depuis plus de 50 ans. « C’était important de revenir à nos racines », soutient Loretta Cianci, directrice du développement du campus de HEC Montréal. Avant tout, le projet répond à un déficit d’espace, conséquence d’une forte croissance de l’effectif étudiant et des activités de l’université. Dès l’automne, l’édifice pourra accueillir plus de 11 000 étudiants et 9000 cadres et professionnels en exercice qui pourront y suivre des cours à l’École des dirigeants. Certains certificats, des diplômes d’études supérieures spécialisées et des maîtrises en administration y seront offerts, mais pas de baccalauréat. « On voulait revenir au centre-ville pour offrir de la formation aux travailleurs et à notre clientèle adulte », précise Mme Cianci.

Long processus

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le nouvel édifice a été construit sur une partie du terrain adjacent à la basilique Saint-Patrick, immeuble patrimonial classé.

Confié à la firme d’architecture Provencher Roy après un appel d’offres public, le projet est d’envergure : 235,2 millions de dollars, dont 108,5 millions subventionnés par Québec, plus de 24 100 mètres carrés de superficie, 27 salles de cours, un centre de conférences et un auditorium. Entre le début du projet en 2012 et la première pelletée de terre en 2019, une série de consultations ont été menées auprès d’une soixantaine de parties, dont la Ville de Montréal, le gouvernement provincial et les résidants – initialement craintifs par rapport à l’arrivée du nouvel édifice. « On s’impose dans un quartier qui est très résidentiel. Les résidants ont pu s’exprimer et à la fin de l’atelier, je pense qu’on les a rassurés sur notre volonté de les intégrer [dans le projet] », remarque Loretta Cianci. HEC Montréal devait aussi répondre à des exigences du Conseil du patrimoine de Montréal, l’édifice étant construit sur une partie du terrain adjacent à la basilique Saint-Patrick, immeuble patrimonial classé. « C’était un processus long, mais c’était nécessaire pour arriver à la meilleure des solutions », croit Gerardo Perez, urbaniste concepteur chez Provencher Roy.

S’intégrer à son milieu

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE De gauche à droite : Anne Rouaud, architecte conceptrice chez Provencher Roy, Loretta Cianci, directrice du développement du campus de HEC Montréal, et Gerardo Perez, urbaniste concepteur chez Provencher Roy

C’était la préoccupation centrale des architectes. Comment intégrer l’édifice (imposant) à son milieu (résidentiel et dense) ? Premier défi : la basilique Saint-Patrick, sa voisine de terrain. Après plusieurs maquettes, Anne Rouaud, architecte conceptrice chez Provencher Roy, et son équipe ont opté pour une façade inclinée qui reflète le clocher, et des angulations dégageant des points de vue sur la basilique. Ainsi, il est possible d’apercevoir l’église de tous les côtés du quadrilatère. La hauteur du bâtiment a aussi été limitée, afin de ne pas dépasser l’église. « On ne voulait pas compétitionner avec les édifices autour, surtout la basilique », dit Mme Rouaud. Pour éviter d’alourdir le quartier, les architectes ont misé sur une construction légère, vitrée, et un design dynamique. Une large portion du rez-de-chaussée a été soulevée du sol afin de dégager le trottoir, à la demande des résidants. « Tous ces plis, ces pentes, ces plans inclinés, c’était pour créer cette relation urbaine architecturale », dit Gerardo Perez.

Plus-value du présentiel

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Façade vitrée du nouvel édifice de HEC Montréal

Pour s’adapter à la pandémie, on a modifié les plans de l’édifice en cours de construction. Toutes les salles de cours ont été équipées pour permettre l’enseignement à distance. « On a réussi à intégrer les infrastructures et les outils technologiques juste à temps », indique Loretta Cianci. En ce qui concerne l’aération, HEC Montréal promet une qualité de l’air conforme à la certification LEED Or. Avec le télétravail, l’université mise sur la plus-value de l’expérience en présentiel pour attirer la clientèle. Les couloirs, par exemple, longent les façades vitrées, entrecoupées par des terrasses surplombant tantôt un jardin, tantôt la ville. « On était vraiment soucieux de créer un contact direct de l’intérieur à l’extérieur », explique Gerardo Perez. « On ne s’ennuie jamais dans ce bâtiment. Il y a toujours de nouvelles perspectives à découvrir », conclut Anne Rouaud.