(Québec) La question est débattue depuis le dépôt du projet de loi 96 réformant la Charte de la langue française. Faut-il appliquer la loi 101 aux cégeps ? Alors que le débat divise en commission parlementaire, Québec tranche une fois pour toutes : c’est non.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Le gouvernement Legault est talonné par plusieurs groupes de défenses du français pour appliquer la loi 101 au réseau collégial, ce qui aurait pour effet d’interdire aux francophones et aux allophones de fréquenter un cégep public anglophone. La question est une fois de plus de retour sur la place publique, mercredi, alors que la Société Saint-Jean-Baptiste et le Mouvement Québec Français publient une lettre ouverte pour dire qu’il y a « urgence nationale ».

« Considérant la valeur accordée à l’anglais sur le marché du travail dans un contexte de mondialisation, les jeunes sont de plus en plus nombreux à se laisser convaincre par les avantages d’étudier en anglais au collégial. Si rien n’est fait pour contrecarrer ces ambitions estudiantines, c’est tout le réseau des cégeps francophones de la province qui risque d’en souffrir d’une manière irrévocable », écrivent Marie-Anne Alepin, présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste, et Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français.

Le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, ferme catégoriquement la porte. « Notre position a été très claire dès le départ. On vient mettre un plafond, on donne priorité aux [Québécois anglophones] dans les établissements collégiaux anglophones et surtout, on [impose] l’épreuve uniforme de français aux étudiants allophones et francophones qui vont décider d’aller dans un cégep anglophone. Comme ça, ils [auront] une maîtrise adéquate de la langue française », répond-il.

« Tout le monde [au caucus de la Coalition avenir Québec] est d’accord avec la position que le gouvernement du Québec a déposé avec ce projet de loi. Je pense que c’est une bonne position », ajoute le ministre.

Plus tôt cet hiver, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, affirmait pourtant que la question d’imposer la loi 101 aux cégeps, une idée qualifiée « d’extrémiste » par le premier ministre François Legault, était débattue au caucus.

« La position qu’on a présentement semble la bonne. Elle n’est pas finie encore. Il y a des discussions qui ont lieu au caucus. Il y a différentes opinions sur ça », avait-il dit.

Dans son projet de loi, dont l’étude détaillée se poursuit en commission parlementaire, le ministre Simon Jolin-Barrette plafonne la proportion d’étudiants inscrits dans le réseau collégial anglophone à 17,5 % et de limiter la création de nouvelles places.