Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge demande à la Direction des enquêtes du ministère de se pencher sur le dossier de l’école secondaire Saint-Laurent après avoir été mis au fait d’allégations d’un climat et de comportements pouvant faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves.

Mayssa Ferah La Presse

Cette enquête administrative dressera un portrait de la situation et déterminera les actions à prendre.

« Il n’y a aucun compromis à faire sur la sécurité des élèves et du personnel au sein du réseau. Nos écoles doivent être en tout temps des milieux sains et sécuritaires. Tous doivent non seulement s’y sentir bien, mais également être en confiance », explique le ministre dans un communiqué diffusé mardi matin.

La semaine dernière, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a arrêté trois entraîneurs d’équipes sportives à l’emploi de l’école secondaire Saint-Laurent, à Montréal, pour des infractions de nature sexuelle.

La Presse avait révélé qu’un climat nocif marqué par les agressions verbales et l’intimidation régnait au sein du programme de basketball féminin de l’établissement scolaire.

Pour ne pas nuire au processus en cours, aucun autre détail ne sera donné pour le moment, ajoute-t-on par communiqué.