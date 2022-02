(Québec) La députée libérale Marwah Rizqy demande au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, de déclencher « dès maintenant » une enquête administrative indépendante concernant « l’omerta » qui aurait régné à l’école secondaire Saint-Laurent, à Montréal, où trois entraîneurs de basketball font face à des accusations de crimes de nature sexuelle.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Mme Rizqy, qui est critique de l’opposition officielle en matière d’éducation et qui représente la circonscription de Saint-Laurent à l’Assemblée nationale, affirme que « les récents évènements à l’école secondaire […] ont créé une onde de choc qui dépasse les murs de l’école » et que « la nature même de la crise commande l’instauration d’un climat de confiance afin de bâtir des liens de communication propices pour libérer la parole des victimes ».

« L’article de la journaliste Alice Girard-Bossé, “L’omerta de la direction” dénoncée, révèle une culture du silence troublante, voire outrageante », a écrit la députée libérale au ministre de l’Éducation dans une lettre transmise lundi après-midi.

L’article en question, publié samedi par La Presse, révèle que des employés de l’école secondaire Saint-Laurent ont tenté par le passé de dénoncer en vain des abus verbaux et psychologiques de Daniel Lacasse, l’un des entraîneurs désormais accusés d’exploitation sexuelle.

« Face à des allégations aussi graves et troublantes et des silences lourds de conséquences, je vous demande de déclencher dès maintenant une enquête administrative indépendante, et ce, conformément aux pouvoirs qui vous sont investis d’office [dans] la Loi sur l’instruction publique. Les victimes ont démontré énormément de courage, c’est notre devoir de les soutenir », a écrit Mme Rizqy dans sa lettre au ministre Roberge.

Daniel Lacasse, ainsi que Robert Luu et Charles-Xavier Boislard, tous les trois entraîneurs de basketball à l’école secondaire Saint-Laurent, font face à des accusations de crimes de nature sexuelle.