C’est dans un froid de canard que les élèves sont rentrés en classe mardi, après une absence d’un mois, faite de vacances puis d’école à la maison. Aux abords de l’école primaire Hélène-Boullé à Montréal, c’était à se demander qui des enfants ou des parents étaient les plus heureux de la réouverture des écoles.

Marie-Eve Morasse La Presse

Venue reconduire son fils, Andrée-Anne Gratton se disait confiante que le retour en classe se fasse en sécurité.

« On est très heureux, pour les enfants surtout, mais pour les parents c’est super ! De voir nos enfants enfin retrouver leurs amis, c’est l’idéal », a déclaré la mère.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Une mère replace le sac à dos de sa fille.

L’école en ligne, c’était « vraiment plate », a observé son garçon Edgar, qui est en troisième année.

D’autres parents étaient plus ambivalents. « C’est un soulagement d’être de retour, c’est bon pour pour les enfants, mais j’ai des craintes aussi », a déclaré Sarah, venue reconduire son enfant de huit ans. Le fait que son petit de trois ans ne soit pas vacciné pèse dans la balance, a-t-elle expliqué.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Julie aide sa fille Iris pour enjamber une butte de neige devant l’entrée de la cour d’école.

Enseignant de 6e année, Étienne Stasse se disait heureux de revoir ses élèves en personne.

« On est dans un milieu assez favorisé, mais je sais que les parents de certains élèves n’ont pas les moyens de les encadrer autant que les autres quand l’école est à distance. Ça augmente l’écart et je m’attends à devoir travailler deux fois plus pour ces élèves-là », a expliqué M. Stasse.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Étienne Stasse, enseignant de 6e année, ouvre une fenêtre de sa classe pour l’aérer.

Il était néanmoins « partagé » par ce retour en raison de règles sanitaires qu’il juge insuffisantes.

« Ce matin, je vais tester mes fenêtres pour savoir si je peux les ouvrir. Les fenêtres gèlent [quand il fait froid], dans ce temps-là on peut juste ouvrir la porte », dit l’enseignant. Quand les fenêtres sont ouvertes trop longtemps par grand froid, il devient impossible de les refermer, a-t-il ajouté.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Une mère fait un câlin à sa fille qui est en 2e année.

Un retour qui aurait pu être plus sécuritaire, disent des syndicats

Les syndicats enseignants auraient souhaité que le retour se fasse avec davantage de protection pour leurs membres.

« Le sentiment de sécurité chez les profs n’est pas là du tout ce matin », affirme Mélanie Hubert, présidente du Syndicat de l’Enseignement de l’Ouest de Montréal (SEOM). « Dans le contexte où il y a un débordement dans les hôpitaux, on se questionne sur le relâchement des mesures sanitaires dans les écoles. On revient avec moins de mesures qu’on en avait en décembre », indique Mme Hubert.

Elle cite l’installation incomplète des lecteurs de CO 2 dans les classes. En matière de qualité de l’air, « la COVID a le dos large », dit-elle, rappelant que le mauvais état des écoles était connu bien avant la pandémie.

Présidente de l’Alliance des professeures et des professeurs de Montréal, Catherine Beauvais-St-Pierre estime qu’il ne s’agit pas « d’une bonne idée de revenir à l’école aujourd’hui ». Elle cite les masques, qui pourraient être de meilleure qualité et les problèmes de ventilation dans les classes.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La présidente de l’Alliance des professeures et des professeurs de Montréal, Catherine Beauvais St-Pierre.

Quant à la gestion des cas de COVID-19 et l’isolement des élèves symptomatiques, « tout repose sur les tests rapides ». « Il faut avoir une grosse part de confiance dans les parents de nos élèves. Confiance que les tests ont été faits et qu’ils étaient négatifs », souligne Mme Beauvais St-Pierre.