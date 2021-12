La tutelle du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) est prolongée de six mois, a annoncé jeudi le ministère de l’Éducation.

Louise Leduc La Presse

Si tel est le cas, c’est qu’il faut encore du temps pour « redresser la gouvernance » et « mettre en place des pratiques performantes en matière d’administration », peut-on lire dans le communiqué gouvernemental. Le mandat de Jean-François Lachance à titre d’administrateur du CSSDM est ainsi prolongé.

Le gouvernement rappelle dans le communiqué l’historique récent du plus gros centre de services scolaire au Québec.

En janvier 2021, précise le communiqué, « sur la base d’allégations de graves manquements éthiques et déontologiques au sein du CA (conseil d’administration) du CSSDM », le ministère de l’Éducation amorçait une vérification de l’administration, de l’organisation et du fonctionnement de cet organisme scolaire ».

« Cette vérification a permis de repérer d’importantes lacunes en matière de gouvernance, notamment en ce qui concerne la compréhension des rôles et des responsabilités des administrateurs, un climat dysfonctionnel entre l’administration et le CA et des lacunes relativement aux pratiques administratives de ce centre de services scolaire. »

Le ministère a ordonné un premier « accompagnement » en février 2021, puis de nouveau en avril, « assorti de mesures de surveillances ».

« L’impasse » dans laquelle se trouvait le CSSDM, selon le ministère de l’Éducation, a confirmé « la nécessité d’une tierce intervention ». Le CSSDM a donc été mis sous tutelle le 16 juin 2021.

Une nouvelle directrice générale a néanmoins été nommée mercredi, soit Isabelle Gélinas, que le CSSDM décrit comme une enseignante de formation ayant fait de la gestion scolaire depuis une vingtaine d’années. Elle succède à Robert Gendron qui a pris sa retraite en février.