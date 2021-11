La grève générale illimitée est maintenue dans 400 Centres de la petite enfance (CPE) du Québec. Dès mercredi matin, plus de 43 000 enfants devront se faire garder par des grands-parents, des voisins ou des parents en télétravail.

Émilie Bilodeau La Presse

« [À midi], il n’y a rien qui m’indiquait que les CPE seraient ouverts demain. Les parents doivent trouver un plan B pour demain », confirme Lucie Longchamps, vice-présidente responsable des secteurs privés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). Celle-ci est en discussion constante avec le comité qui se trouve à la table des négociations.

Les syndiqués de CPE affiliés à la CSN ont voté à 92 % en faveur d’un mandat de grève générale illimité, la semaine dernière, si les négociations avec le gouvernement ne débloquent pas. Québec a déjà accordé d’importantes hausses de salaire aux éducatrices, mais le syndicat souhaite que ces augmentations soient aussi offertes aux cuisinières, aux éducatrices spécialisées et au personnel de l’entretien, notamment.

Les discussions entre le gouvernement et la FSSS-CSN vont se poursuivre jusqu’à tard ce soir, « et même dans la nuit », soutient Mme Longchamps. D’autres journées de négociations sont aussi prévues mercredi et jeudi. « Ce qu’on espère, c’est que dès que la grève générale illimitée sera déclenchée, il n’y aura plus d’arrêt dans les négociations. Le but est d’en venir à une entente satisfaisante pour tout le monde le plus rapidement possible afin que la grève soit levée et que les parents et les enfants retrouvent leurs éducatrices et leur CPE », ajoute Mme Longchamps.

La Fédération des intervenantes en petite enfance, affiliée à la CSQ, n’a toujours pas annoncé la date du déclenchement d’une éventuelle grève illimitée. La FIPEQ a toutefois écarté l’idée d’une grève dès cette semaine.

La FIPEQ a négocié avec Québec dimanche et lundi jusqu’en soirée. Et elle doit revenir à la table jeudi.

Avec La Presse Canadienne