Insatisfaites des offres du gouvernement, les 11 000 travailleuses des centres de la petite enfance (CPE) affiliées à la CSN viennent d’adopter un mandat en faveur d’une grève générale illimitée qui pourrait commencer dès le 1er décembre.

Gabriel Béland La Presse

Les membres de la FSSS-CSN ont voté à 92,1 % pour un arrêt de travail. Les éducatrices se disent prêtes à « négocier 24 heures sur 24 » avec le gouvernement. Mais si les parties n’arrivent pas à une entente d’ici le 1er décembre, la grève générale illimitée sera déclenchée.

« En votant aussi massivement pour la grève, les membres envoient un message clair au gouvernement. Les éducateurs et éducatrices spécialisés n’abandonneront pas leurs collègues. Nous avons besoin d’un rattrapage », a lancé vendredi matin la représentante du secteur des CPE à la FSSS-CSN, Stéphanie Vachon.

La FSSS-CSN représente les travailleuses dans 700 installations à travers le Québec. Mercredi, les 3200 membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) avaient aussi voté à 91,2 % en faveur d’un mandat de grève générale illimitée.

Les syndicats se disent conscients des impacts sur les parents. Ils estiment toutefois que ceux-ci continuent de les soutenir majoritairement. « On sait que ce soutien-là est de plus en plus fragile. Mais on est confiants que les parents sont encore derrière nous », estime Mme Vachon.

« On accuse les syndicats d’être responsables du conflit, de s’entêter. Mais ultimement, on travaille pour nos membres et ce sont les travailleurs et les travailleuses qui décident », dit-elle.

Québec offre une augmentation de 20 % sur trois ans aux éducatrices spécialisées. Le gouvernement fait valoir qu’il ne peut pas offrir des augmentations aussi généreuses à tous les employés des CPE. Il a choisi de se concentrer sur les éducatrices, car elles sont, de son propre aveu, sous-payées. Ces offres inégales sont au cœur du conflit.

« Une claque au visage »

Le gouvernement a répété cette semaine qu’il privilégiait une entente, sans écarter la possibilité d’une loi spéciale pour empêcher la grève générale illimitée.

« Je vais faire tous les efforts pour m’entendre, mais ça fait très certainement partie des outils qui sont disponibles », a dit jeudi la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

Le recours à une loi spéciale serait une grave erreur selon la CSN. « Les travailleuses vont quitter massivement. Elles doivent être reconnues. Ce serait vraiment une claque au visage si le gouvernement en venait à cette décision », prévient la vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Lucie Longchamps.

« Je l’ai dit depuis le début : on ne pourra pas offrir des rehaussements à la même hauteur que ce qu’on a fait pour les éducatrices, les enseignants, les infirmières, parce que si on faisait ça pour l’ensemble des employés, on n’aurait pas été capable de faire ces efforts pour ces emplois-là », fait valoir Mme LeBel, pour qui c’est « une question de capacité de payer ».

Québec dit craindre pour les enfants, « qui ont subi beaucoup de contrecoups pendant la pandémie ». « Je suis impatiente pour les parents, et je suis vraiment désolée de ce qui se passe », d’ajouter la ministre LeBel.