(Québec ) La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, s’impatiente devant l’impasse des négociations avec les travailleuses des CPE et évoque maintenant la loi spéciale parmi « les outils » pour mettre fin au conflit. Mercredi, les employées affiliées à la CSQ ont adopté un mandat de grève générale illimitée à utiliser au moment jugé opportun.

Fanny Lévesque La Presse

« Je demeure une personne qui préfère s’entendre, je vais faire tous les efforts pour m’entendre, mais ça fait très certainement partie des outils qui sont disponibles », a fait valoir la ministre LeBel à son arrivée au Salon bleu, mercredi. Encore lundi, elle écartait cette possibilité. « À ce stade-ci, je continue de penser qu’on est capable de s’entendre », avait-elle indiqué en entrevue au 98,5 FM.

Jeudi, Mme LeBel n’a pas caché son impatience alors que des milliers de travailleuses des CPE affiliées à la CSQ ont adopté mercredi un mandat de grève générale illimitée à 91,2 %.

« Je pense que sincèrement, on a perdu de vue la réalité des parents », a-t-elle déploré. « Je suis impatiente pour […] les enfants parce qu’ils ont subi beaucoup de contrecoups pendant la pandémie. Je suis impatiente pour les parents et je suis vraiment désolée de ce qui se passe », a-t-elle ajouté.

Au sujet d’une loi spéciale pour régler le conflit, le ministre de la Famille Mathieu Lacombe a affirmé également que « ça fait partie des outils » à la disposition du gouvernement. « Je pense qu’on est rendu au moment où il faut régler », a-t-il affirmé en mêlée de presse.

Québec a choisi d’accorder la priorité aux éducatrices parce que celles-ci sont sous-payées — de son propre aveu — et qu’il existe une pénurie d’éducatrices. Il leur offre donc des augmentations de salaire plus importantes, mais ne se montre pas aussi généreux envers les « autres » travailleuses dans les CPE, fait valoir la partie syndicale.

« Ce que j’entends présentement, maintenant, c’est qu’on ne laissera personne derrière pour une question de principe », a soutenu Mme LeBel, jeudi.

« Je l’ai dit depuis le début : on ne pourra pas offrir des rehaussements à la même hauteur que ce qu’on a fait pour les éducatrices, les enseignants, les infirmières, parce que si on faisait ça pour l’ensemble des employés, on n’aurait pas été capable de faire ces efforts pour ces emplois-là. […] On a fait des efforts marqués, et je le répète, ce n’est pas un caprice, c’est pas une question de principe. C’est une question de capacité de payer », a-t-elle ajouté.

Avec La Presse Canadienne