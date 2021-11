(Montréal) Alors que les travailleuses des CPE qui sont membres de syndicats de la FIPEQ se prononcent, ce mercredi, sur un mandat de grève illimitée, la présidente Valérie Grenon affirme que cette lutte est menée pour attirer du personnel dans les CPE et voir croître le réseau.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

« Ce que je veux dire aux parents, c’est qu’on le fait pour l’avenir du réseau », a lancé la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance (FIPEQ), affiliée à la CSQ, lors d’une conférence de presse mercredi matin.

Les membres de la FIPEQ en sont, ce mercredi, à leur dernière journée de grève, à même le mandat dont elles s’étaient dotées. En après-midi, elles seront donc appelées à se prononcer sur un mandat de grève illimitée.

« On sait qu’il y a beaucoup de parents qui nous soutiennent, qu’il y a des parents qui vont avoir de la difficulté à se trouver des plans B. On va souhaiter ne pas utiliser notre grève générale illimitée. Mais s’il faut se rendre là… c’est pour l’avenir du réseau, pour éviter les bris de services et pour les 37 000 familles, en ce moment, qui attendent une place » dans un service de garde, a plaidé Mme Grenon.

À l’heure actuelle, il y a pénurie d’éducatrices et une baisse des inscriptions dans les programmes de Techniques d’éducation à l’enfance. Et les éducatrices sont sous-payées, de l’aveu même du gouvernement Legault.

Un éventuel mandat de grève illimitée ne serait pas nécessairement exercé avant les Fêtes, a précisé Mme Grenon. Tout dépendra du rythme des négociations.

D’ailleurs, la FIPEQ doit rencontrer jeudi les négociateurs gouvernementaux, après la fin abrupte de ses journées intensives de négociation, vendredi soir dernier.