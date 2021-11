Le tant attendu rapport Bastarache concernant les polémiques à l’Université d’Ottawa a été déposé jeudi midi. Si le comité chargé de mettre la lumière sur les notions de liberté académique et de liberté d’expression au sein de l’établissement a formulé sept recommandations précises, il en ressort que la mise en place d’un nouveau mécanisme pour le traitement des plaintes « en lequel la communauté universitaire aura confiance » s’avère primordiale.

Jean-François Dugas Le Droit

« Bien que plusieurs intervenants aient fait valoir qu’il existe un mécanisme de traitement des plaintes, il appert qu’il est méconnu et considéré comme inadéquat pour traiter les affaires qui mettent en cause la liberté académique et la liberté d’expression. Afin de raffermir la protection de la liberté académique et de rassurer la communauté universitaire, il est proposé d’établir un comité permanent d’examen et de mise en œuvre de la politique sur la liberté académique et la liberté d’expression », peut-on lire dans l’abrégé du rapport du comité sur la liberté académique, piloté par l'ancien juge à la Cour suprême du Canada, Michel Bastarache.