Un exode « étonnant »

Selon des chiffres obtenus par La Presse, ils sont 4500 de moins que l’an dernier dans les écoles de la métropole. Un phénomène imprévu qui détonne avec la situation des banlieues et de certaines régions, dont les Laurentides et Lanaudière, où les élèves sont de plus en plus nombreux. À Sainte-Adèle, une école primaire alternative qui déborde a même dû empiéter sur la cour de l’école voisine pour y installer des classes modulaires.