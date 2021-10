(Québec) Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, ne croit pas que les écoles devraient empêcher les enfants de se déguiser en certains personnages pour l’Halloween, ce qui inclut les costumes de la violente série Squid Game sur Netflix, où des personnes sont froidement exécutées dans une série de jeux sanguinaires.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Cette série sud-coréenne, dont le succès mondial retentit au Québec comme ailleurs, est une dystopie qui raconte l’histoire de personnes démunies qui participent à une série de jeux pour enfants afin de gagner un gros lot monétaire qui mettrait fin à leurs problèmes financiers.

Or, ceux qui perdent les jeux, une fois la compétition entamée, sont éliminés, c’est-à-dire froidement tués. Et il n’y a plus de manière de quitter la partie, à moins qu’une majorité de joueurs (toujours vivants) le réclament.

Le Journal de Québec rapportait jeudi que des écoles interdisent aux enfants d’imiter les costumes des personnages de la série classée pour adultes, dont le nom en français est Le jeu du calmar. Plus tôt ce mois-ci, plusieurs médias – incluant La Presse – ont aussi rapporté que des directions d’école sont intervenues pour que des enfants cessent d’imiter les jeux présentés dans la série, alors que les perdants dans les cours d’école faisaient semblant de mourir, comme à la télévision.

Dans une mêlée de presse rapportée jeudi par QMI, le ministre Jean-François Roberge associe l’interdiction de se costumer en Squid Game à la culture « un peu extrême du bannissement ». M. Roberge cosignait récemment une lettre avec son homologue français en éducation pour que l’école devienne un rempart contre la « culture de l’annulation ».

Dans une déclaration écrite envoyée à La Presse, le ministre de l’Éducation affirme que « depuis toujours, les enfants se déguisent en personnages de film d’horreur ou autres personnages effrayants ».

« Ce n’est pas nouveau. Je ne crois pas qu’on doive empêcher les enfants de se déguiser en ce qu’ils souhaitent pour l’Halloween. On fait confiance au jugement des parents et des équipes-écoles », dit-il.

Bannir les costumes de Squid Game n’est toutefois pas unique à certaines écoles du Québec. Aux États-Unis, CBS News rapporte jeudi que plusieurs écoles de New York interdisent aux enfants de se déguiser en ces personnages pour l’Halloween, car ils sont associés à une violence extrême. Ces écoles interdisent également aux enfants d’apporter en classe des éléments de costume pouvant être interprétés comme des armes.