(Québec) Les éducatrices des CPE vont gagner de 10 % à 15 % de plus dès maintenant. Au moment où la grève se poursuit, et sans attendre la fin des négociations, le gouvernement Legault leur donne une « première bonification salariale » à partir du 14 octobre. Un geste rarissime en pleine négociation pour le renouvellement de conventions collectives.

Tommy Chouinard La Presse

Québec met ainsi en application les paramètres salariaux de l’offre qu’il a présentée aux syndicats en juillet et qu’il rendra bientôt plus généreuse. Québec présente d’ailleurs son annonce comme une « mesure temporaire », d’ici la signature du prochain contrat de travail, visant à freiner le départ d’éducatrices et à en attirer davantage. Il y a selon lui « urgence d’agir pour corriger ce problème ».

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, ont annoncé cette hausse salariale lors d’une conférence de presse jeudi, à Québec. Le coût de la mesure s’élève à environ 11 millions de dollars par mois.

Une éducatrice gagnait jusqu’ici 19 $ l’heure au premier échelon et 25,18 $ au dixième et dernier échelon. Ce salaire est bonifié de 10 % à 15 % à compter du 14 octobre. Québec met ainsi en œuvre dès maintenant son offre 2020-2023 qui prévoit des hausses totales de 12 % à 17 % pour les éducatrices qualifiées d’ici le printemps 2022. Il faut comprendre qu’une part des augmentations, 2 %, est prévue le 1er avril 2022 seulement et ne sera donc pas versée dès maintenant.

Québec prévoit que les éducatrices verront une différence sur leur relevé de paie vers la mi-novembre, mais l’augmentation sera rétroactive au 14 octobre.

En vertu des paramètres salariaux déposés par le gouvernement, les éducatrices ont droit à la hausse salariale de 6 % accordée à l’ensemble des employés de l’État d’ici le 1er avril 2022 ; celles qui sont qualifiées reçoivent 6 % de plus. Les éducatrices qui prolongent leur semaine de travail à 40 heures obtiennent une bonification supplémentaire de 5 %. C’est pourquoi on parle de hausses totales allant de 12 % à 15 % d’ici le printemps 2022. Globalement, une éducatrice non qualifiée a droit à des augmentations moins généreuses, environ 3 % de moins.

On compte 16 425 éducatrices qualifiées dans les CPE, alors que 2986 ne le sont pas. Québec cherche à valoriser la formation en donnant des hausses plus importantes au personnel qualifié.

Pour une éducatrice qualifiée qui maintient la semaine de travail sous les 40 heures, la rémunération passe à 21,38 $ l’heure au premier échelon et à 28,31 $ au dixième et dernier échelon d’ici le 1er avril 2022. En cas de semaine prolongée à 40 heures, on parle de 22,27 $ au premier échelon et à 29,20 $ au dernier échelon.

Le gouvernement Legault présentera une nouvelle offre salariale aux syndicats bientôt. Il est donc acquis que ces paramètres salariaux seront revus à la hausse.

Après les deux jours de grève tournante des éducatrices de la CSQ, c’est au tour des membres de la CSN de débrayer jeudi et vendredi dans les CPE.

Québec augmentera son aide aux garderies subventionnées pour que les salaires de leurs éducatrices soient eux aussi bonifiés de façon équivalente.