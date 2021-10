À l’heure actuelle, une éducatrice qualifiée en CPE gagne 19 $ l’heure au premier échelon et jusqu’à 25,18 $ l’heure au dixième et dernier échelon.

(Montréal) La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, défend son offre aux éducatrices dans les CPE, alors que la grève tournante se poursuit pour une deuxième journée pour les intervenantes en petite enfance de la CSQ.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Les travailleuses des Centres de la petite enfance qui sont membres d’un syndicat de la Fédération des intervenantes en petite enfance, affiliée à la CSQ manifestent d’ailleurs mercredi, à Lévis et à Rouyn-Noranda.

Il s’agit de la deuxième journée d’une grève tournante, qui ne touche que certaines régions à la fois. Le mandat de grève qui a été adopté par les membres en compte six.

Enjeu : rémunération

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Sonia LeBel

À l’heure actuelle, une éducatrice qualifiée en CPE gagne 19 $ l’heure au premier échelon et jusqu’à 25,18 $ l’heure au 10e et dernier échelon.

La ministre LeBel affirme que l’offre gouvernementale porterait la rémunération à 21,38 $ au premier échelon et à 28,31 $ au 10e et dernier échelon.

Mais un allongement de la semaine de travail est aussi proposé par le gouvernement du Québec, soit une semaine de 40 heures.

À l’heure actuelle, comme les horaires sont établis localement, ils varient de 32 à 36 heures par semaine, a expliqué en entrevue mercredi Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ.

Advenant une semaine de travail de 40 heures, l’offre gouvernementale ferait passer la rémunération à 22,27 $ au premier échelon et à 29,20 $ au 10e échelon, a souligné la ministre LeBel.

Mme Grenon évalue plutôt l’offre gouvernementale à 12 % d’augmentation sur trois ans et pour les éducatrices qualifiées seulement. L’ensemble des travailleuses dans les CPE toucheraient des augmentations de 2 % par année pendant trois ans, comme pour les autres travailleurs des secteurs public et parapublic.

À ces 6 % sur trois ans, Québec ajouterait 6 % la dernière année « mais seulement pour les éducatrices formées », insiste Mme Grenon. On arrive donc à 12 % dans leur cas.

Mais la ministre LeBel parle d’« augmenter considérablement le salaire des éducatrices » grâce à son offre. Elle fait valoir que la hausse de la rémunération pourrait atteindre 17 % dans certains cas.

« C’est faux son 17 % », réplique Mme Grenon. Elle fait valoir que le passage de 12 % à 17 % vient « dans les faits d’un 50 $ en montant forfaitaire qu’ils remettent aux éducatrices qui accepteraient de faire 40 heures par semaine ».