(Québec) Les cours d’école du Québec devraient bénéficier d’un financement « intouchable », car elles sont souvent tout en bas de la liste des priorités, conclut un rapport de Lab-École dévoilé lundi.

Gabriel Béland La Presse

Trop petite, trop grise, mal pensée, mal financée… La cour de récréation est parfois l’enfant pauvre de l’école québécoise. C’est à tout le moins le constat auquel arrive le projet Lab-École, qui a dévoilé un rapport de 230 pages à l’attention des décideurs.

Le but ? Faire de la cour un endroit de socialisation qui s’inspire des meilleures pratiques au monde.

« On veut que la cour de récréation soit un endroit bienveillant, pas un stationnement », a lancé lundi l’architecte Pierre Thibault, initiateur de Lab-École avec Ricardo Larrivée et Pierre Lavoie.

PHOTO FOURNIE PAR LAB-ÉCOLE L’école Des Berges au centre-ville de Québec a une cour ouverte sur un parc, avec un espace pour enseigner en plein air.

« En voyageant à l’étranger, dans certains pays on demande un minimum de nature par enfant, note-t-il. Il y a même des écoles dans un parc. Quand on rentre ici le choc est brutal. »

Après avoir tenté de repenser les écoles du Québec, Lab-École a décidé de s’intéresser à la cour de récréation. Un enfant au primaire passe en moyenne 3000 heures sur ces aires de jeu.

« Un enfant qui joue bien apprend bien », résume Carole Carufel, enseignante d’éducation physique à la retraite devenue spécialiste de la cour d’école.

Elle a participé à la consultation menée par Lab-École. Une centaine d’enfants du primaire ont aussi été sondés. L’élément le plus important pour eux dans une cour ? Des arbres.

La recette d’une cour réussie n’est pas unique. Mais les auteurs du rapport recommandent avec images à l’appui de bons aménagements, de la verdure, une multitude d’usages, des espaces de jardinage, de jeu collectif, de jeu libre, etc.

L’argent, le nerf de la guerre

En somme, la cour mérite d’être pensée. Or, pour être pensée et réalisée, elle doit être financée adéquatement.

« Ce qu’on a constaté c’est que la cour d’école c’est ce qui arrivait à la fin. C’est l’élément qu’on coupait », explique Pierre Thibault.

« Il n’y avait pas de budget dédié. On a vu des cours où on faisait le stationnement, le débarcadère, et à moment donné on arrivait et il ne restait plus rien. »

La cour d’école est selon lui « l’enfant pauvre » de certains projets de nouvelles écoles. Or les enfants passent de plus en plus de temps dans la cour de récréation note le rapport, intitulé Penser la cour de demain.

« Les enfants profitent de la cour lorsqu’ils et elles sont au service de garde, qui est plus fréquenté qu’il y a plusieurs années. Par ailleurs, les espaces extérieurs sont aussi plus utilisés comme lieux d’apprentissage à part entière », peut-on lire.

Le rapport conclut à la nécessité « d’un financement consacré, voire intouchable, pour l’aménagement d’environnements extérieurs de qualité excluant les travaux de génie civil ».

Ce ne sont pas que les nouvelles cours qui sont en cause. Québec octroie un maximum de 50 000 $ pour la rénovation de cours existantes, un montant jugé dérisoire par plusieurs acteurs du monde de l’éducation.

Pierre Thibault pense que les investissements dans une cour d’école « c’est peut-être les plus importantes retombées qu’on peut avoir pour chaque dollar investi ».

Après la cour de récréation, Lab-École entend produire un rapport sur le mobilier, puis l’alimentation en milieu scolaire. Une réflexion devrait aussi lieu sur le transport actif et les moyens d’inciter les enfants à se rendre à l’école à pied ou à vélo par exemple.