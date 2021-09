Éducation

Liberté universitaire

Québec promet de réagir « rapidement et fortement », les recteurs préoccupés

(Québec) La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, s’inquiète qu’une majorité de professeurs et de chargés de cours qui ont répondu à un questionnaire de la commission Cloutier sur la liberté universitaire disent s’être censurés au cours des cinq dernières années. « On va réagir rapidement et fortement », a-t-elle promis mercredi, ce qui préoccupe déjà les recteurs.