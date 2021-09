Les 11 000 travailleurs des Centres à la petite enfance (CPE) affiliés à la CSN ont déclenché une première journée de grève vendredi à la grandeur du Québec.

Éric-Pierre Champagne La Presse

Ces employés, dont la grande majorité sont des femmes, réclament une amélioration de leurs conditions de travail. Sans convention collective depuis plus de 18 mois, les négociations achoppent principalement sur la question des salaires.

Les éducatrices en CPE demandent la parité avec les techniciennes en service de garde scolaire. Celles-ci ont droit à un salaire de 29,05 $ l’heure au dernier échelon salarial. Or, la dernière proposition du gouvernement du Québec, déposée en juillet dernier, ferait passer le salaire maximal des éducatrices de 25,15 $ à 28,26 $ l’heure.

« Le gouvernement Legault doit arriver avec des offres raisonnables plutôt que d’essayer de presser le citron encore plus et de risquer de pousser vers la sortie les travailleuses et les travailleurs qui tiennent le réseau à bout de bras », a indiqué Lucie Longchamps, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux affiliée à la CSN.

Selon le syndicat, les CPE font face à une pénurie de main-d’œuvre et la relève est mince alors que la technique en service de garde attire de moins en moins d’étudiants.

Les travailleuses des CPE ont adopté à 97 % récemment un mandat de 10 journées de grève, dont les dates n’ont pas été déterminées.