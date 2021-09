La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a détaillé mercredi ce plan comportant 19 mesures, allant de la promotion et la valorisation des études supérieures, l’amélioration de l’accueil et de l’intégration des étudiants et des mesures pour faciliter le passage du secondaire au cégep, ou du cégep à l’université, entre autres.

(Québec) Le gouvernement Legault investit 450 millions sur cinq ans afin de mettre en place un plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur. L’objectif est de rehausser d’ici 2022-2023 de 1,5 % la proportion de Québécois âgés de 25 à 64 ans qui détiennent un diplôme collégial ou universitaire.

Hugo Pilon-Larose La Presse

La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a détaillé mercredi ce plan comportant 19 mesures, allant de la promotion et la valorisation des études supérieures, l’amélioration de l’accueil et de l’intégration des étudiants et des mesures pour faciliter le passage du secondaire au cégep, ou du cégep à l’université, entre autres.

Québec rappelle que les emplois hautement qualifiés, c’est-à-dire qui requièrent un diplôme d’études collégiales ou universitaires, « représentent la plus grande part de l’emploi au Québec et que leur proportion augmentera au cours des prochaines années ». Au même moment, la part des emplois peu qualifiés sur le marché du travail sera en régression.

De plus, « la comparaison du niveau de scolarité de la population du Québec avec celui de la population de l’Ontario et de l’ensemble du Canada révèle que la population québécoise accuse un certain retard ». En 2019, la proportion de Québécois âgés de 25 à 64 ans titulaires d’un diplôme universitaire était de 29 %, comparativement à 32 % dans l’ensemble du Canada et de 35 % en Ontario.

Un deuxième plan pour la santé mentale

Mme McCann a également rappelé jeudi les grandes lignes d’un deuxième plan d’action présenté plus tôt cette année, celui-ci concernant la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Ce plan prévoit des investissements de près de 60 millions sur cinq ans Québec et doit notamment permettre d’« embaucher encore plus de ressources » dans le réseau.

« Au Québec, on observe un déclin de la santé mentale de la population étudiante depuis les années 1990. À cet effet, une étude menée à l’automne 2018 par l’Union étudiante du Québec (UEQ) démontre que 58 % de la population étudiante universitaire présente des niveaux élevés de détresse psychologique. Par ailleurs, 19 % des étudiants universitaires auraient des symptômes dépressifs suffisamment sévères pour nécessiter un soutien d’ordre médical ou psychologique », rappelle la ministre dans son plan d’action.