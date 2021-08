L’Université Memorial a indiqué vendredi qu’elle exigeait que ses étudiants, son personnel et ses professeurs soient vaccinés contre la COVID-19.

La Presse Canadienne

L’Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé la décision vendredi dans un communiqué publié sur son site Web et sur les réseaux sociaux.

La Dre Florentine Strzelczyk, prévôt et vice-présidente académique, affirme que cette décision est conforme au plan stratégique de l’université, qui demande de donner la priorité au bien-être et aux soins de sa communauté.

La Dre Strzelczyk a indiqué que plus de détails concernant les délais pour avoir les première et deuxième doses des vaccins contre la COVID-19, et sur les exceptions possibles à la règle, seront publiés dans les prochains jours.

Sa déclaration indique que les masques non médicaux seront obligatoires à partir du 23 août dans les espaces publics et les espaces communs lorsque les protocoles de distanciation physique ne peuvent pas être correctement maintenus.

L’obligation du port du masque à Terre-Neuve-et-Labrador a pris fin le 10 août, mais la santé publique recommande aux gens de continuer à les porter.