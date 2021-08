Le syndicat a bien accueilli l’annonce du gouvernement, faite mardi, selon laquelle les étudiants des cégeps et des universités devront porter le masque en classe.

Collaboration et aide psychologique demandées par la CSQ

(Montréal) La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations en enseignement supérieur se réjouissent d’une rentrée sur les campus des cégeps, mais attendent toujours des directives, notamment sur la marche à suivre en cas d’éclosion de COVID-19. Elles demandent une meilleure collaboration des directions des cégeps, mais aussi plus de ressources psychologiques pour les étudiants comme pour les professeurs, car la dernière année a laissé beaucoup d’anxiété dans son sillage.

Stéphanie Marin La Presse Canadienne

En janvier, la moitié des membres de la CSQ qui travaillent dans les cégeps songeaient à quitter, selon un sondage interne, et 80 % des étudiants du collégial disaient avoir eu — ou avoir — des problèmes de santé mentale, a fait valoir Éric Gingras, président de la CSQ.

Il faut faire mieux que ça, a-t-il martelé mercredi matin lors d’une conférence de presse tenue à Montréal.

Les étudiants sont fragilisés dans leurs apprentissages et dans leur parcours. « Il faudra davantage les motiver, les encadrer et les soutenir », a renchéri Lucie Piché, présidente de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ).

Le gouvernement a investi de l’argent, ont-ils convenu.

Et si des services de soutien psychologique existent, ils sont toutefois insuffisants, ont-ils tous soutenu, tout comme le président de l’Union étudiante du Québec (UEQ), Samuel Poitras, et Samuel Vaillancourt, président de Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), tous deux interrogés en marge de la conférence de presse.

Quant aux employés, ils sont à bout de souffle et eux aussi ont besoin d’aide et de soutien, a rappelé Mme Piché. Certains doivent attendre longtemps avant d’avoir accès à du soutien psychologique.

Les mesures sanitaires

Le syndicat a bien accueilli l’annonce du gouvernement, faite mardi, selon laquelle les étudiants des cégeps et des universités devront porter le masque en classe.

Le retour sur les campus, « c’est une bonne nouvelle », a réagi Éric Gingras. Si ça prend le masque en classe pour assurer un retour en personne, « on ne va pas être contre ça ». Mais si des aménagements doivent être faits par les employeurs, « on veut être consultés ».

Il s’agit d’ailleurs là d’un message central du syndicat, porté lors de cette conférence de presse : les enseignants, comme le personnel de soutien, veulent être écoutés et consultés. Ils ont de l’expertise et peuvent aider à bonifier les mesures prises en temps de pandémie au bénéfice de tous, soutient le président de la CSQ.

Ils souhaitent « une culture de collaboration et d’écoute ».

D’ailleurs, là où les directions de cégeps ont écouté leurs employés, les choses se sont mieux passées durant la pandémie, a opiné Mme Piché.

Quant à la possibilité d’une vaccination obligatoire des enseignants, évoquée mardi par le premier ministre François Legault, M. Gingras a souligné qu’ils ont répondu avec enthousiasme à l’appel à l’inoculation. Mais si celle-ci devient obligatoire, il rappelle « que le modèle du bâton n’a jamais été très positif ».

Et puis, il ne faudrait pas qu’une telle mesure imposée pousse des gens à quitter le réseau de l’éducation alors qu’il y a une pénurie d’enseignants, juge-t-il.

Les représentants syndicaux se réjouissent ainsi de la tenue d’une commission parlementaire avant que ne soit prise la décision d’imposer la vaccination aux enseignants.

Et les éclosions ?

Les enseignants attendent toujours des directives, par exemple sur ce qu’ils doivent faire si des étudiants de leurs classes sont infectés à la COVID-19. Les autres doivent-ils s’isoler ? Les cours seront-ils offerts en ligne ?

Et aussi, si un étudiant immunosupprimé ne veut pas aller en classe, quels services doivent lui être offerts ?, a aussi demandé Mme Piché.

À quelques jours de la rentrée dans les cégeps, les professeurs n’ont pas encore eu de consignes pour les éclosions, souligne-t-elle. « Et ça aussi c’est anxiogène » pour les enseignants. L’incertitude, ça mine, a-t-elle ajouté.