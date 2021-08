Le ministre de l’Éducation annoncera ce mercredi son plan révisé et fera le point sur les résultats scolaires de la dernière année

Tommy Chouinard La Presse

(Québec) Les élèves devraient avoir à porter le masque lors de la rentrée scolaire, selon les échanges des derniers jours entre la Santé publique et le gouvernement Legault. Il restait à déterminer si ce serait dans les aires communes seulement ou aussi en classe.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, fera ce mercredi, à 11 h 15, la mise à jour très attendue de son plan pour la rentrée. Le 2 juin, il disait viser une rentrée sans masques ni bulles-classes si la situation épidémiologique le permettait et à condition que 75 % des 12 à 17 ans soient adéquatement vaccinés, soit avec deux doses.

Le début d’une quatrième vague de la pandémie de COVID-19 et l’essor du variant Delta bousculent ce plan et poussent Québec à jouer de prudence.

Jusqu’ici, 82 % des 12 à 17 ans ont reçu une première dose et 47 %, une deuxième (30 % ont également pris rendez-vous pour cette deuxième dose). Rappelons qu’aucun vaccin n’a été approuvé jusqu’ici pour les moins de 12 ans ; des essais cliniques sont en cours.

Taux d’échec : « retour à la normale »

Lors de sa conférence de presse, Jean-François Roberge devrait également faire le point sur les résultats scolaires de la dernière année. Selon un rapport produit par son ministère que La Presse a obtenu, les taux d’échec en français et en mathématiques en 4e et 5e secondaire sont semblables à ceux observés en 2018-2019, avant la pandémie, ou parfois un peu plus bas. Cette comparaison est cependant imparfaite, comme le document le souligne.

Le Ministère a analysé les notes finales de tous les élèves de 4e et 5e secondaire que les écoles lui ont transmises à la fin de l’année scolaire. Son objectif était de comparer les résultats avec ceux des bulletins « pré-pandémie », c’est-à-dire ceux de l’année scolaire 2018-2019. Il a également comparé les résultats de quelque 15 000 élèves de la 3e et de la 6e année du primaire.

« Pour l’année scolaire 2020-2021, on observe un retour à la normale, puisque les taux d’échec observés pendant cette deuxième année de pandémie sont sensiblement similaires à ceux observés pour la dernière année pré-pandémie (2018-2019) », peut-on lire dans un rapport préliminaire daté du 5 août et préparé par la Direction générale des statistiques, de la recherche et de la géomatique. On note que « les taux d’échec avaient cependant connu une baisse en 2019-2020, première année de la pandémie, chez les élèves de 6e année du primaire et de 4e et 5e secondaire ».

Le Ministère précise que les comparaisons « doivent être faites avec prudence ». Au cours de la dernière année, l’enseignement s’est concentré sur les « savoirs essentiels », et les épreuves ministérielles ont été annulées en raison de la pandémie.

« Pour la 4e secondaire, conclut le Ministère, les taux d’échec observés en 2020-2021 sont similaires à ceux avant la pandémie (2018-2019), alors qu’ils avaient connu une baisse en 2019-2020 », année pour laquelle le rapport ne détaille pas les résultats précis. C’est le cas en écriture, en mathématiques et en sciences. Seule variation importante : le taux d’échec a chuté de 2,4 points de pourcentage en histoire comparativement à 2018-2019.

Taux d’échec en 4e secondaire Écriture 2018-2019 : 14,5 %

2020-2021 : 14,1 %

Écart : - 0,4 Mathématiques 2018-2019 : 15,8 %

2020-2021 : 16 %

Écart : + 0,2 Sciences 2018-2019 : 11,3 %

2020-2021 : 11,6 %

Écart : + 0,3 Histoire 2018-2019 : 11,8 %

2020-2021 : 9,4 %

Écart : - 2,4

En 5e secondaire, les échecs sont moins nombreux que ceux enregistrés en 2018-2019, avant la pandémie, en écriture et en mathématiques. Mais les taux « demeurent toutefois plus élevés que ceux du début de la pandémie (2019-2020) ».

Taux d’échec en 5e secondaire Écriture 2018-2019 : 13,6 %

2020-2021 : 10,9 %

Écart : - 2,7 Mathématiques 2018-2019 : 10,7 %

2020-2021 : 9,1 %

Écart : - 1,6

Pour le primaire, le Ministère a comparé des bulletins de juin dernier et de juin 2019 de 3e année et de 6e année. Ses conclusions sont semblables.

Une collecte d’informations a été faite auprès de 155 écoles publiques et 3 écoles privées, représentant environ 14 600 élèves. Le Ministère a retenu les matières considérées comme essentielles à la réussite scolaire : lecture, écriture et mathématiques.

Pour la 3e année, « les taux d’échec sont demeurés stables, ne différant pas significativement avant ni pendant la pandémie », lit-on dans le rapport.

Taux d’échec en 3e année du primaire Lecture Bulletins de juin 2019 : 10,5 %

Bulletins de juin 2021 : 10,9 %

Écart : + 0,4 Mathématiques Bulletins de juin 2019 : 8,5 %

Bulletins de juin 2021 : 8,9 %

Écart : + 0,4

En 6e année, le taux d’échec en écriture est semblable à celui observé en juin 2019, alors qu’il a baissé de 2,6 points de pourcentage en mathématiques.

Taux d’échec en 6e année du primaire Écriture Bulletins de juin 2019 : 6,9 %

Bulletins de juin 2021 : 7,1 %

Écart : + 0,2 Mathématiques Bulletins de juin 2019 : 10,3 %

Bulletins de juin 2021 : 7,7 %

Écart : - 2,6

Ces résultats doivent évidemment être situés dans le contexte du programme allégé qui a été adopté par le réseau dans la dernière année. Québec reconnaît depuis des mois que des retards scolaires importants ont été accumulés durant la pandémie. Le ministre Roberge a d’ailleurs annoncé en mai un « plan de relance pour la réussite » de 110 millions de dollars.