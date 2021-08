(Montréal) Contrairement à ce que le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge avait promis en juin, il semble peu probable que des lecteurs de CO 2 soient installés dans toutes les écoles de la province pour la rentrée.

Jessica Beauplat La Presse Canadienne

L’appel d’offres a été lancé le 16 juillet et sera retiré le 16 août, selon les informations transmises par courriel à la suite d’une demande de renseignement auprès du ministère.

Ce qui laisse peu de temps, à moins de trois semaines du retour en classe, pour en faire l’installation.

Questionnée sur la date exacte de la pose des appareils, la porte-parole du cabinet du ministre, Esther Chouinard, s’est contentée de répondre que le « dossier [suivait] son cours pour le moment ».

Le président de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), Sylvain Mallette, se demande comment il se fait que l’appel d’offres « ait été rédigé si tardivement », soit un peu plus d’un mois après l’annonce de Québec.

Croit-il qu’il est possible d’équiper les établissements scolaires de capteurs de CO 2 d’ici au mois de septembre comme prévu ? Sans répondre directement à la question, M. Mallette affirme « qu’il va falloir que le gouvernement s’active ».

Plan de la rentrée à ajuster

Une rencontre avait lieu jeudi dernier en compagnie du ministre de l’Éducation et des syndicats d’enseignement, entre autres, concernant les détails de la rentrée.

Lors de cette réunion, Éric Gingras, le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) qui représente 110 000 employés du réseau scolaire, dit avoir « porté la voix de ses membres » qui sont en faveur d’une plus grande stabilité dans la mise en place des mesures sanitaires.

« Les derniers mois ont été éprouvants et éreintants pour le personnel scolaire et les services de garde d’urgence, a-t-il expliqué par courriel. Tous veulent des conditions aussi normales et stables que possible pour exercer leur travail adéquatement, et ce, au profit des élèves. »

Les professeurs jonglent avec « des éléments anxiogènes », ajoute son collègue de la FAE. Même si la « majorité voulait retourner en présentiel » il ajoute qu’ils tiennent à le faire dans des conditions sécuritaires.

À l’heure actuelle, il rapporte que dans certaines régions du Québec, le taux de vaccination des 12-17 ans est inférieur à ce qu’il devrait être, sans compter que les moins de 12 ans ne sont pas vaccinés.

Il soutient que l’installation de détecteurs de dioxyde de carbone (CO 2 ) pour mesurer la qualité de l’air et ainsi limiter les risques de transmission de la COVID-19 dans les écoles s’avère nécessaire puisque plusieurs écoles n’ont pas un système de ventilation adéquat.

De son côté, M. Gingras surveillera également « de très près la mise en place des détecteurs de CO 2 dans les établissements scolaires et les salles de classe ».

Il est d’avis que « la pandémie a mis en lumière l’état de désuétude de plusieurs écoles qui ne sont même pas conformes aux normes en vigueur ».

« L’absence de détecteurs laisse place à l’incertitude, et devant cela, il n’est pas normal que le personnel des écoles ne soit pas en mesure de savoir s’il travaille dans des conditions qui respectent les normes de qualité de l’air minimales », conclut-il.