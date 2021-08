L’Université d’Ottawa a annoncé mardi qu’elle rendra la vaccination obligatoire « pour tous les membres de la population étudiante, du personnel, du corps professoral et du public » qui se rendront sur son campus lors de la prochaine rentrée, cet automne.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Nous croyons que la santé de notre communauté est d’une importance capitale, et que nous sommes toutes et tous responsables de notre santé collective », a soutenu l’établissement d’enseignement dans un bref communiqué paru sur son site web, justifiant sa décision par « les risques que posent toujours la COVID-19 et ses dangereux variants ».

Concrètement, une première dose sera exigée dès le 7 septembre, puis une deuxième dès le 15 octobre. L’Université estime que cette vaccination obligatoire « aidera à assurer la sécurité de notre communauté et à contrer la propagation du virus ».

« Nous demandons donc à chaque membre de la population étudiante, du corps professoral et du personnel de contribuer à sa propre protection, de même qu’à celle de ses proches, de ses camarades de classe et de l’ensemble de notre communauté », a insisté la direction.

Tous les membres de la communauté universitaire « devront attester leur statut vaccinal avant leur retour sur le campus, le cas échéant, au moyen de l’outil de dépistage de la COVID-19 à compter du 1er septembre », a-t-on également précisé.

Des exceptions demeurent toutefois. Notamment, les personnes qui ne peuvent se faire vacciner « pour des raisons médicales ou tout autre motif valable en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario » pourront présenter une demande d’accommodement.

Par ailleurs, les personnes non vaccinées devant accéder au campus « peuvent s’attendre à se voir imposer, par exemple, des tests de dépistage fréquents et le port du masque et d’autres EPI (si nécessaire), ainsi qu’à devoir se plier à des mesures qui pourraient être annoncées plus tard », a conclu l’établissement.

Une série de questions-réponses a été publiée sur le site de l’Université en début d’après-midi, afin de renseigner la communauté.