Alors que certains établissements postsecondaires québécois préparent leur rentrée en adoptant des mesures plus fortes pour limiter la propagation de la COVID-19, l’Université d’Ottawa, elle, va plus loin encore : elle impose la vaccination obligatoire. À Québec, le gouvernement n’envisage pas pareille mesure jusqu’ici.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Nous croyons que la santé de notre communauté est d’une importance capitale, et que nous sommes toutes et tous responsables de notre santé collective », a soutenu mardi l’Université d’Ottawa dans un communiqué paru sur son site web, justifiant sa décision d’obliger la vaccination par « les risques que posent toujours la COVID-19 et ses dangereux variants ».

Concrètement, une première dose sera exigée dès le 7 septembre, puis une deuxième dès le 15 octobre. L’Université estime que cette vaccination obligatoire « aidera à assurer la sécurité de notre communauté et à contrer la propagation du virus ».

« Nous demandons donc à chaque membre de la population étudiante, du corps professoral et du personnel de contribuer à sa propre protection, de même qu’à celle de ses proches, de ses camarades de classe et de l’ensemble de notre communauté », a insisté la direction.

Tous les membres de la communauté universitaire « devront attester leur statut vaccinal avant leur retour sur le campus, le cas échéant, au moyen de l’outil de dépistage de la COVID-19 à compter du 1er septembre », a-t-on également précisé.

Des exceptions demeurent toutefois. Notamment, les personnes qui ne peuvent se faire vacciner « pour des raisons médicales ou tout autre motif valable en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario » pourront présenter une demande d’accommodement. Par ailleurs, les personnes non vaccinées devant accéder au campus « peuvent s’attendre à se voir imposer, par exemple, des tests de dépistage fréquents et le port du masque et d’autres EPI (si nécessaire), ainsi qu’à devoir se plier à des mesures qui pourraient être annoncées plus tard », a conclu l’établissement.

Au cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, on confirme cependant que de rendre la vaccination des étudiants obligatoire pour avoir accès aux cours sur les campus « n’est pas envisagé » au Québec, puisque l’éducation est un service essentiel.

À l’UDEM, le masque obligatoire partout

De son côté, l’Université de Montréal (UdeM) a annoncé mardi en fin de journée que le port du masque demeurera obligatoire partout sur ses campus, incluant dans les salles de classe et les bibliothèques.

Vendredi, la ministre Danielle McCann, avait annoncé que le masque ne sera pas requis lorsque les étudiants seront « assis dans une salle de classe, à la bibliothèque ou lors d’un repas », excepté dans les régions où le risque de transmission est plus grand.

Mais l’Université de Montréal veut agir de manière « préventive » ; le masque sera obligatoire partout, même en salle de classe. « On veut assurer la sécurité et la santé du plus grand nombre. On a une conseillère en santé publique et le port du masque en tout temps, c’était dans ses recommandations », a expliqué la porte-parole de l’institution d’enseignement, Geneviève O’Meara.

Elle précise que des masques continueront d’être distribués gratuitement « à l’entrée des différents pavillons » sur le campus. « On va aussi s’ajuster avec les directives qui viendront prochainement du gouvernement quant à l’application du passeport vaccinal », insiste Mme O’Meara. « Au fond, les directives sont maintenues comme elles l’étaient depuis la dernière année et demie », résume-t-elle au passage.

Rappelons que l’UdeM n’est pas la première à opter pour une position plus robuste que celle du gouvernement. Vendredi, peu après le point de presse de Mme McCann, l’Université McGill avait aussi annoncé son intention de maintenir la consigne du port du masque obligatoire, qui devra être porté dans tous les lieux intérieurs du campus, y compris les salles de classe.

Avec Fanny Lévesque, La Presse