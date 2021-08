Québec et Ottawa ont confirmé jeudi matin l’octroi d’un transfert fédéral de 6 milliards sur cinq ans, qui permettra au gouvernement Legault de renforcer son réseau de services de garde, en améliorant les conditions de travail et en faisant baisser les tarifs.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Plus que jamais, la dernière année et demie a démontré à quel point ces services sont essentiels, surtout pour les mères qui ont dû trop souvent choisir entre leurs enfants et leur carrière. Notre message est clair : on ne laissera pas la pandémie faire reculer tout le progrès qu’ont fait les femmes au cours des dernières années », a soutenu jeudi le premier ministre Justin Trudeau, qui était de passage à Montréal, au parc Lalancette, aux côtés de François Legault.

Les deux hommes ont d’ailleurs rencontré des parents et leurs enfants avant leurs allocutions. M. Trudeau a du même coup soutenu que l’entente permettra « de créer des dizaines de milliers de nouvelles places en garderie, en plus de réduire les tarifs ».

En se disant conscient « qu’il y a beaucoup de parents qui cherchent des places en garderie pour leurs petits », le premier ministre canadien a promis « que les choses vont s’améliorer. « Ces investissements vont permettre d’aider plus de familles, y compris les familles à faible revenu. Et ils vont aider à recruter et à former plus d’éducatrices et d’éducateurs, tout en offrant de meilleures conditions de travail », a-t-il indiqué.

Ces annonces avaient déjà fait l’objet de discussions dans les derniers jours. Mardi, La Presse a en effet révélé que les négociations entre Ottawa et Québec visant à conclure cette entente sur le financement des services de garde avançaient rondement.

Québec, l’exemple

Le tout survient dans la foulée du plus récent budget fédéral, dans lequel Ottawa s’est engagé à investir 30 milliards sur cinq ans pour créer un réseau national de garderies à 10 $ par jour en s’inspirant du modèle québécois, considéré comme un modèle de « leadership ». « Avec un système abordable et fiable de garde d’enfants depuis des décennies, le Québec est un leader mondial. Et le temps est venu pour le reste du Canada de prendre exemple sur le Québec », a dit Justin Trudeau à ce sujet.

Québec, de son côté, prévoit investir plus de 2,7 milliards dans les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants en 2021-2022. « C’est une belle victoire pour les familles québécoises », a soutenu mardi le premier ministre François Legault aux côtés de son homologue fédéral. « Actuellement, c’est 8,50 $ par jour pour tout le monde. Je pense qu’on peut être fiers de ça aussi, un service qui est abordable pour tout le monde », a-t-il ajouté, en appelant à ne pas « opposer » les maternelles 4 ans et les services de garde.

Signe que la campagne électorale approche à grands pas, Ottawa a conclu ces dernières semaines des ententes de financement avec quatre autres provinces, soit la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi qu’avec le territoire du Yukon.

Chaque fois, l’annonce a été faite par le premier ministre Justin Trudeau lui-même, en compagnie de son homologue provincial. Selon nos informations, les libéraux de Justin Trudeau souhaitaient ardemment conclure les négociations avec Québec sur les garderies avant le déclenchement des élections, qui semble de plus en plus imminent au Canada.

Avec Joël-Denis Bellavance