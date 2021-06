Les camps de vacances de la province accueillent leurs premières hordes d’enfants ces jours-ci, après avoir retenu leur souffle jusqu’au début du mois de mai, quand la Santé publique a finalement donné son feu vert. Après plus d’un an de fermeture, les dernières semaines ont été intenses et marquées par les ajustements sanitaires.

« On était à une décision de fermer les portes pour de bon. » Le camp de vacances Ozanam est un organisme sans but lucratif qui gère 23 constructions, dont 18 chalets. La pandémie n’a pas empêché les factures de rentrer, mais les activités de financement ont souvent été annulées et les coffres se vidaient, explique sa directrice générale, Sylvie Le Guerrier.

Il était minuit moins une quand l’aide gouvernementale est arrivée pour ce camp situé en Outaouais, qui s’adresse en priorité à des familles qui ne pourraient autrement se payer de telles vacances à la campagne.

La fermeture du camp l’été dernier a eu un impact direct sur elles.

C’était très difficile, les gens me téléphonaient et plusieurs pleuraient parce que les deux parents avaient perdu leur emploi. Sylvie Le Guerrier, directrice générale du camp Ozanam

La pandémie s’estompe, le camp reprend vie, mais Mme Le Guerrier constate que le visage des familles qui y seront cet été a changé. Des emplois ont été perdus, des maisons, aussi.

« On demande l’avis de cotisation pour avoir la preuve du salaire familial et certains se sentent mal. Peut-être qu’au début de 2020, ils gagnaient le gros salaire, mais en juillet, ils ont tout perdu. Ils ont un malaise de le dire, de demander, mais on est là pour aider. Les gens sont sous le seuil de la pauvreté : je les accueille », dit Mme Le Guerrier.

Pour la directrice générale du camp Ozanam, l’annonce de la réouverture a été un baume (« J’ai eu les yeux pleins d’eau », dit Mme Le Guerrier), mais il a fallu faire vite pour tout préparer. Trouver des moniteurs n’a pas été une mince tâche, certains s’étant désistés avant l’annonce de la réouverture parce qu’ils avaient trouvé un emploi stable ailleurs.

À nouveau, la musique

Sans ses campeurs qui font résonner leurs instruments dans la forêt, le camp musical Père Lindsay, dans Lanaudière, a été particulièrement silencieux l’été dernier. L’annonce de la fermeture « a été un choc », relate sa directrice générale, Marie-Christine Coulombe.

Là aussi, la question de la survie financière s’est posée et les chalets désertés par les jeunes ont été loués à des particuliers pour renflouer les coffres.

Ça nous arrachait le cœur. Être locateurs, ce n’est pas notre mission. Notre mission, c’est l’éducation musicale. Marie-Christine Coulombe, directrice générale du camp musical Père Lindsay

En ce début du mois de juin, seuls les oiseaux se font entendre aux abords du lac Priscault. Bientôt, les enfants viendront leur faire concurrence avec leurs propres cris. En faisant faire le tour du propriétaire, la directrice générale explique que le mince préavis de Québec avant la réouverture a placé le camp « dans l’urgence ».

Il a fallu préparer le terrain, réaménager certains sentiers dans la forêt, déplacer 28 pianos dans des cabines de répétition, former le personnel. Qui plus est, la pandémie entraîne des dépenses et le camp de vacances sera déficitaire cet été : des plexiglas s’élèveront dans la cafétéria, il a fallu acheter des dizaines de milliers de masques et on a monté cinq chapiteaux pour tenir davantage d’activités à l’extérieur. Un grand chalet a été réquisitionné ; si une personne devait s’avérer positive à la COVID-19, elle y serait placée en isolement.

Les mesures sanitaires en place nuiront-elles à l’esprit des camps de vacances ? Marie-Christine Coulombe compte sur les moniteurs plus expérimentés de son équipe pour faire respecter certaines règles, mais assure néanmoins que l’ambiance festive sera au rendez-vous.

Le camp Ozanam va accueillir ses premières familles sous peu. Les moniteurs ont été formés il y a à peine une semaine, il ne manquera bientôt que les campeurs.

« On va être prêts, dit sa directrice générale, Sylvie Le Guerrier. J’ai hâte qu’on ait des activités, que ça bouge, qu’il y ait de la vie, qu’on revienne à la réalité. »