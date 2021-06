Éducation

Rentrée scolaire

Cinq heures de plus de parascolaire par semaine à l’école secondaire

Tous les élèves du secondaire se verront offrir cinq heures de plus de parascolaire par semaine à l’école dès la rentrée « pour faire plus de sport, plus d’art et [recevoir] plus d’aide aux devoirs », a déclaré vendredi le premier ministre François Legault.