Éducation

Hommes en enseignement

Un gars prof, ça change quoi ?

Les hommes sont peu nombreux à enseigner dans les écoles primaires du Québec, et leur absence est souvent liée à la réussite scolaire et à la motivation des garçons. Prof au primaire et chercheur en éducation, Simon Lamarre pense qu’il est temps de se poser la question autrement : même à l’école, quels stéréotypes entretenons-nous sur les genres ?