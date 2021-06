En raison de la vague de chaleur, deux commissions scolaires de l’Outaouais ont décidé de fermer leurs écoles lundi.

Alice Girard-Bossé

La Presse

« En raison des prévisions annoncées pour le lundi 7 juin 2021, toutes les écoles, tous les centres et tous les services de garde du [Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées] seront fermés », a annoncé le centre sur leurs différentes plateformes.

La commission scolaire Western Québec a décidé de faire de même pour lundi et mardi prochain. « Toutes les écoles/centres de la Commission scolaire Western Québec passeront à l’apprentissage à distance conformément à l’horaire d’apprentissage de chaque école pour le lundi 7 juin et le mardi 8 juin », ont-ils indiqué dans une lettre aux parents.

Le Centre des carrières de l’Ouest du Québec, l’École intermédiaire de Namur et l’École primaire de Wakefield demeureront toutefois ouverts, puisque la climatisation est disponible.

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) gardera ses portes ouvertes, mais s’est assuré prendre des mesures nécessaires pour faire face à la vague de chaleur.

« Des recommandations ont été faites à l’ensemble des directions des établissements scolaires du CSSPO afin qu’une attention particulière soit accordée aux actions à mettre en place pour maximiser l’air frais à l’intérieur des locaux et aux mesures de prévention passive à assurer (travail adapté, fermer les stores, boire régulièrement, activités extérieures à l’ombre, etc.) », a indiqué le centre dans une lettre aux parents.

Des masques supplémentaires seront distribués au besoin. Une attention particulière sera accordée en tout temps à la ventilation et à la circulation d’air, ont-ils précisé.

Un record

Un record a été atteint dimanche dans la région de Gatineau qui a enregistré une température de 33,2 degrés. « L’ancien record pour un 6 juin était 31,1 degrés, établi en 1930 », dit Anna-Belle Filion, météorologue à Environnement Canada.

La vague de chaleur va continuer de se poursuivre dans les prochains jours. « Lundi ça va être encore plus chaud sur une bonne partie du Québec, mais plus précisément le long de la vallée de l’Outaouais, jusqu’à Drummondville ou Victoriaville », indique Mme Filion.

Pour supporter les hautes températures, la météorologue recommande de boire beaucoup d’eau et d’éviter l’alcool pour rester hydraté. « Il faut essayer de se rafraîchir soit en restant quelques heures à l’air conditionné ou dans un bain ou une douche à l’eau froide », dit-elle. Des compresses d’eau froide peuvent également être appliquées sur la peau pour se rafraîchir. Environnement Canada recommande aussi de réduire les efforts physiques.

« Pour ceux qui n’ont pas l’air conditionné, on peut ouvrir les fenêtres la nuit pour emmagasiner l’air plus frais et les fermer le jour », suggère Mme Filion. Elle recommande également de fermer les rideaux et les stores pendant la journée.