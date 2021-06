Éducation

Le milieu de l’éducation à nouveau touché par des grèves

(Montréal) Le milieu de l’éducation est encore une fois touché par des grèves, ce mercredi. Cette fois, ce sont le personnel de soutien des cégeps et les professionnels du milieu de l’éducation qui se battent pour de meilleures conditions de travail, après plus d’un an de négociations non concluantes.