(Québec) Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, reconnaît que les garderies du Québec vivent « une tempête parfaite », alors que les parents d’enfants qui fréquentent le réseau craignent d’être confrontés à une multiplication de bris de services cet été.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Le ministre explique le « casse-tête » auquel sont confrontées les directions de Centres de la petite enfance (CPE) et de garderies en raison du manque de personnel « qui s’est aggravé avec la pandémie », des familles qui pourraient prendre moins de vacances qu’à l’habitude et des règles sanitaires strictes exigées par la Santé publique.

« Je comprends très bien la réalité [des parents] », affirme Mathieu Lacombe, qui dit reconduire lui-même son fils au CPE le matin, mais « ce n’est pas vrai qu’on peut régler des problèmes qui se sont construits en dix ans en quelques semaines ».

Le ministre assure qu’il a demandé à la direction de la Santé publique si des assouplissements aux mesures sanitaires sont prévus dans les prochains mois, alors qu’on annonce ces jours-ci de tels assouplissements pour la rentrée scolaire du primaire à l’université.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

Une « crise » en milieu familial

Mathieu Lacombe reconnaît également que les services de garde en milieu familial vivent une « crise », contre laquelle il propose jeudi un plan de relance. Chaque année, depuis 2014-2015, plus de 4000 places se perdent au net dans le réseau en raison d’un exode des éducatrices, illustre-t-il.

« C’est comme si on avait l’équivalent d’un gros CPE par semaine qui ferme ses portes depuis 364 semaines. […] C’est majeur. C’est ce qui explique le bond important qu’on a vu sur la liste d’attente de la Place 0-5 ans », affirme le ministre. Le plus récent bilan chiffre à 51 000 le nombre d’enfants qui attendent sur cette liste.

M. Lacombe rappelle que le Québec comptait il y a sept ans 15 607 responsables de services de garde en milieu familial. Il en reste 11 121 aujourd’hui. Selon lui, cet exode s’explique en raison de revenus insuffisants et de lourdeurs administratives.

Sur la question des revenus des responsables de ces services de garde, il reconnaît que son gouvernement aurait pu en faire plus. Mais « cette convention-là, on l’a signé à deux […] et j’aime croire que lorsqu’on signe une convention, c’est parce que les deux partis sont d’accord qu’on est arrivé au meilleur résultat possible », plaide-t-il.

Concernant les lourdeurs administratives, M. Lacombe reconnaît que son ministère doit trouver un « équilibre » qui n’est pas toujours atteint, comme lorsqu’un inspecteur compte le nombre de « plasters dans la trousse de premiers soins », ou lorsqu’une responsable de service de garde doit se payer un téléphone avec un fil. « Moi, j’en ai pas ça fait quelques années », affirme-t-il.

Des incitatifs financiers

Pour freiner la fermeture des services de garde en milieu familial, Québec débloque 200 millions sur cinq ans afin d’offrir, en premier lieu, une aide financière de 3000 $ par année aux responsables de ces services de garde actuellement dans le réseau et qui auront six places toute l’année.

Ensuite, le gouvernement offre une aide financière de 6000 $ à celles qui offriront neuf places plutôt que six, avec l’aide d’une assistante. Ces deux sommes sont cumulables, ajoute le ministre. Une responsable pourrait donc avoir 9000 $ de plus en revenus.

Finalement, le ministre de la Famille ajoute un incitatif financier de 3500 $ aux personnes qui souhaitent intégrer le réseau et ouvrir un service de garde en milieu familial.

Avec ce plan, Mathieu Lacombe estime être en mesure de créer jusqu’à 22 000 nouvelles places, de réduire le nombre de départs de responsables de service de garde en milieu familial de moitié pour avoir au net dans le réseau, d’ici trois ans, 7000 nouvelles places.

Plus tôt dans son mandat, le ministre avait promis de créer 15 000 places supplémentaires dans le réseau des garderies d’ici aux élections d’octobre 2022. Cet engagement n’est pas renouvelé.

Une annonce tardive

Selon le porte-parole libéral en matière de Famille, Marc Tanguay, « l’annonce d’aujourd’hui est positive, mais elle arrive tard ».

« Est-ce qu’elle va, à elle seule, régler la crise dans les services de garde ? La réponse est non. Si le ministre de la Famille souhaite réellement régler les problèmes des services de garde, il doit tout d’abord reconnaître qu’il y a une crise. Depuis l’arrivée au pouvoir de la CAQ, la liste d’attente pour une place en service de garde est passée à plus de 51 000. C’est ça le bilan de la CAQ. Un bilan négatif », a-t-il dit.

« Alors que l’on constate des bris de services importants par le manque de personnel formé, le ministre a promis de former 2400 éducatrices. Toutefois, on sait déjà qu’il va en manquer plus de 10 400 d’ici trois ans ! Ça ne fonctionne pas ! Il doit impérativement améliorer les conditions de travail des éducatrices. Des négociations sont actuellement en cours, la CAQ doit offrir un véritable rattrapage salarial », a ajouté M. Tanguay.

« Les bris de services, on les voit venir depuis longtemps. Pendant que le ministre dit aux parents d’être patients et de lui faire confiance pour la création de places, il n’est même pas en mesure d’assurer le service pour les places existantes. Comment lui faire confiance quand chaque jour qui passe sans bonification des conditions des éducatrices nous démontre qu’il n’est pas pressé de régler la pénurie ? Il va falloir que la CAQ arrête de blâmer les autres pour le problème et qu’ils comprennent que c’est à eux de le régler », a également affirmé la députée Christine Labrie de Québec solidaire.

« Malgré nos alertes, il aura fallu que le gouvernement frappe le mur et que le ministre de la Famille regarde les briques s’accumuler avant qu’il ne reconnaisse la crise. Ce que le ministre annonce aujourd’hui, nous lui en avons fait la demande formelle il y a des mois. C’est une mesure qui doit être mise en place et qui, nous l’espérons, fera une différence », a réagi jeudi la députée péquiste Véronique Hivon.

« Il faut un plan global, pour contrer la pénurie, avec un rattrapage salarial massif. Sans éducatrices, toute annonce à venir de nouvelles places risque de s’écrouler comme un château de sable et ce sont encore, les parents du Québec qui en feront les frais. Nous avons un véritable joyau au Québec avec notre réseau à la petite enfance. Il serait temps que le gouvernement s’en rende compte avant que l’on revienne 25 ans en arrière », a-t-elle ajouté.