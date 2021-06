(Québec) La Santé publique « n’est pas là pour écœurer le monde », assure son directeur national, le Dr Horacio Arruda. Le choix d’annuler pour une deuxième année de suite le traditionnel bal de fin d’études, qui passe mal au sein de la population, le mène à réévaluer cette décision pour définir quand ces cérémonies pourraient avoir lieu de façon sécuritaire.

« On comprend très, très bien la frustration, la colère, la déception que vivent les parents et les jeunes. Actuellement, le statut vaccinal des jeunes n’est pas suffisant pour permettre une activité, entre guillemets, de gros partys sans risque important de super propagation », justifie à nouveau le Dr Arruda mercredi.

« Pour le bal lui-même, la réception festive qui pourrait avoir lieu, je m’engage à refaire une certaine évaluation très rapide avec mes équipes pour voir dans quelles conditions potentiellement et quand, c’est l’autre élément, ça pourrait avoir lieu. Mais une partie importante de l’équation, ça va être la couverture vaccinale qu’on va avoir dans ces groupes-là », ajoute-t-il.

Une rentrée sans masque

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, annonce également qu’il prévoit que les élèves du primaire et du secondaire pourront retourner en classe à la rentrée scolaire sans porter un masque ou un couvre-visage.

Cet assouplissement des mesures sanitaires sera aussi en vigueur pour les étudiants de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, précise-t-il. Or, pour permettre la mise en application de ce plan du retour en classe en septembre, 75 % de la population de 12 à 17 ans doit avoir reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19, prévient la Santé publique.

Le plan dévoilé par M. Roberge mercredi prévoit également la fin de l’organisation scolaire basée sur des groupes-classes stables, la fin des classes virtuelles et le retour des activités parascolaires.

Le ministre réitère que son ministère procédera prochainement à l’achat de lecteurs de CO 2 « dans les meilleurs délais », et ce, en suivant le processus normal d’appel d’offres du gouvernement. Ces lecteurs ne seront pas nécessairement installés pour la rentrée scolaire et Québec n’a aucune estimation à ce jour du coût que représentent ces achats.

La présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), Josée Scalabrini, exige également que les enseignants aient suffisamment de temps, en août, pour mettre en application le plan final de la rentrée scolaire.

« Cette année, on a fait une rentrée scolaire comme si tout était normal et tout a basculé en octobre. On a passé l’année à éteindre des feux », déplore-t-elle, souhaitant éviter la reprise d’un tel scénario.

Des mesures en réussite éducative

Au début du mois de mai, M. Roberge avait également annoncé une série de mesures totalisant 110 millions pour soutenir la réussite éducative. De cette somme, 60 millions sont investis pour poursuivre le programme de tutorat mis en place cet hiver. Le gouvernement a notamment conclu un partenariat de 8,8 millions sur deux ans avec le Réseau québécois pour la réussite éducative pour mettre en place des activités pédagogiques dès cet été.

Le ministre de l’Éducation a également annoncé le mois dernier que les élèves auraient à nouveau lors de la prochaine année scolaire deux étapes, la première ayant une pondération de 40 % et la seconde de 60 %. Les examens ministériels seront aussi réinstaurés, avec une pondération réduite.