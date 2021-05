Des étudiants du collège Dawson se préparent dès jeudi à « boycotter » leurs examens finaux, pour protester contre le fait que l’administration les oblige à se présenter en personne pour réaliser ceux-ci. L’association étudiante les représentant parle d’un « risque inutile » dans le contexte de la COVID-19.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« On estime qu’il y a environ 500 étudiants au minimum, possiblement plus, qui ne vont pas se rendre à leur examen au courant des prochains jours. C’est sûr qu’il y en a qui sont en désaccord qui vont quand même y aller, mais on parle d’une quantité quand même non-négligeable », explique le président de l’Association étudiante de Dawson, Kevin Contant-Holowatyj.

En début d’après-midi, son groupe a annoncé qu’un peu plus de 1500 étudiants-membres ont voté en faveur du boycott des examens, ce qui constitue 51 % des quelque 2970 d’entre eux ayant exercé leur droit de vote. Au total, l’association compte environ 10 000 membres.

Le mouvement de contestation du groupe est né il y a quelques semaines, peu après que le Collège Dawson ait annoncé que les examens finaux se tiendront en présentiel dans certains départements, avec l’approbation de la Santé publique de Montréal. « On croit de notre côté que ça pose un risque inutile au niveau de la transmission », rétorque M. Contant à ce sujet.

Devant l’impasse, les tribunaux ont eu à se mêler du conflit, mercredi. En réponse à une injonction déposée par l’association étudiante pour empêcher le Collège de tenir les examens en personne, la Cour supérieure du Québec a tranché en faveur de l’administration, en après-midi.

« Notre injonction a été rejetée, mais nos étudiants ont quand même voté d’aller en grève. Ça va se faire par un boycottage. Le collège a beau nous envoyer des menaces, dire que les élèves vont échouer, mais on sait qu’ils n’ont pas la capacité de garder des centaines d’étudiants dans leur système », fustige le porte-parole étudiant. « On va tout faire pour soutenir les étudiants concernés. Le Collège n’a pas voulu négocier avec nous, a voulu nous tourner le dos. C’est ce que ça donne. C’est vraiment une négligence totale de l’administration. C’est déplorable, quand on sait que plusieurs autres écoles ont dialogué là-dessus avec leurs élèves », insiste-t-il.

La note « zéro » en jeu

Jointe par La Presse, la directrice des communications du Collège Dawson, Megan Ainscow, assure que la direction a des discussions avec l’association étudiante « pour trouver des solutions qui protègent la santé et la sécurité de nos étudiants, y compris des aménagements importants pour les étudiants immunodéprimés ou ayant des membres de leur famille immunodéprimés ».

« Avec la décision judiciaire d’aujourd’hui et l’approbation de la Santé publique pour tous nos protocoles de santé, la position du College est que les étudiants qui ne se présentent pas à leurs examens recevront la note zéro », martèle Mme Ainscow, qui souligne que les mesures de contrôle de la transmission sont « rigoureuses » et conformes aux directives gouvernementales.

Pour la direction, « l’intégrité académique doit être maintenue si nous sommes en mesure de le faire dans des conditions sécuritaires ». « La majorité des étudiants de Dawson n’auront pas à se présenter aux examens finaux et de nombreux examens ont été convertis en ligne dans la mesure du possible. Cependant, pour certaines disciplines, il est nécessaire de procéder à une évaluation en personne en raison de la nature pratique de l’évaluation ou de la difficulté à préserver l’intégrité académique », précise Megan Ainscow.

« La plupart des étudiants qui se présentent aux examens finaux ont déjà été sur le campus pour des activités d’apprentissage essentielles ce semestre », conclut-elle.