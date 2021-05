Après l’abolition des commissions scolaires, le gouvernement Legault imposera la même grande enseigne – en aluminium bleu et fini bois – à toutes les écoles de la province, a appris La Presse.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Le changement représente des investissements de millions de dollars à l’échelle de la province, à l’heure où la vétusté des bâtiments scolaires fait les manchettes.

Les nouvelles stèles, d’une hauteur de 10 pieds pour les écoles primaires et de 15 pieds pour les écoles secondaires, n’incluront pas le nom du centre de services scolaire qui les gère, selon les documents distribués dans le réseau scolaire début 2021 et obtenus par La Presse. Elles seront illuminées.

« Il est primordial que les stèles aient la meilleure visibilité que possible », indique la firme Bélanger Branding Design dans le document qui précise les spécifications à respecter. « Un dégagement devra être maintenu en tout temps et en toutes saisons pour éviter que le logo [du gouvernement du Québec] ne soit recouvert. »

Sollicité jeudi, le ministère de l’Éducation n’avait pas commenté le dossier au moment de publier ce texte. Le cabinet du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, n’a pas non plus commenté le dossier.

Martine Bouchard, propriétaire de la firme Bélanger Branding Design, a indiqué que son équipe avait simplement été chargée de transformer les esquisses d’architectes en plan concret. Partout dans la province, « 10 pieds et 15 pieds, c’est uniformisé », et « ce sera bleu et bois nécessairement », a-t-elle dit. L’aluminium fini bois a été préféré au vrai bois pour des motifs de durabilité. L’essence de bois dont s’inspire le fini pourra être sélectionnée en fonction de la couleur de la façade de l’école.

Une priorité ?

Selon nos informations, ces enseignes seront intégrées aux projets de construction de nouvelles écoles, puis remplaceront progressivement les anciennes enseignes des commissions scolaires, ce qui coûtera des millions de dollars.

La semaine dernière, en commission parlementaire, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et son équipe ont dû reconnaître que l’indice de vétusté des écoles s’était détérioré depuis le début du mandat du gouvernement Legault. En effet, 56 % des établissements scolaires du Québec sont en mauvais état, contre 54 % il y a trois ans.

« Honnêtement, c’est un petit peu gênant en ce moment ce que je vous donne comme résultats et le déficit de maintien d’actifs », a reconnu le ministre, dans une déclaration rapportée par La Presse Canadienne.

C’est la députée solidaire Christine Labrie qui le pressait de questions sur le sujet.

En entrevue avec La Presse, elle a fait valoir que doter les écoles de nouvelles enseignes ne devrait pas être la priorité d’investissement du gouvernement.

Dans la mesure où partout dans nos écoles, on n’est pas certains de la qualité de l’air, qu’il y a des fontaines d’eau qui sont condamnées à cause du plomb sans échéancier pour les changer, je trouve ça complètement inadéquat de prioriser de changer les enseignes. Christine Labrie, députée solidaire

« Il n’y a pas de raison », déplore la députée.

Mme Labrie, porte-parole de sa formation politique en matière d’éducation, a ajouté qu’elle déplorait l’uniformisation qui résultera de l’imposition du même modèle d’enseignes à tout le réseau. « Ça me dérange beaucoup aussi, a-t-elle dit. On veut des écoles ancrées dans leur communauté, on veut des écoles qui développent leur identité. S’il faut refaire une enseigne, pourquoi ne pas interpeller des artistes du quartier pour participer, par exemple ? »

Marc-André Carignan, architecte de formation et chroniqueur en développement urbain, n’aime pas non plus les nouvelles enseignes choisies par le gouvernement.

La signature architecturale d’une école devrait se sentir dans la qualité de l’aménagement de ses espaces plutôt que dans une enseigne, croit-il. « C’est de la parure, c’est de l’argent qui est mal dépensé », a-t-il dit. « Chaque dollar qui est investi devrait être investi pour améliorer la réussite éducative des élèves. »